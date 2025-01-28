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Posted 28 января, 07:50

Published 28 января, 07:50

Modified 28 января, 07:52

Updated 28 января, 07:52

Как изменится жизнь призывников

Правила ужесточаются? Что может измениться для призывников в 2025 году

28 января 2025, 07:50
Фото: 1MI. Как изменится жизнь призывников

Депутат Картаполов рассказал о возможных изменениях в порядке призыва

Сюжет
Призыв
В 2025 году призывников ждут изменения: электронные повестки станут юридически значимыми, а ответственность за неявку увеличится.

Правительство России поддержало законопроект о реформе системы призыва, который предложил депутат Андрей Картаполов. Кабмин одобрил его с учётом некоторых замечаний. Депутаты считают, что такие меры сделают процесс более прозрачным и справедливым. Основные идеи законопроекта указаны ниже.

Электронные повестки становятся основной формой уведомления

С запуском реестра воинского учёта в 2025 году электронные повестки приобретут юридическую силу. Их будут отправлять через портал «Госуслуги», а также уведомлять о получении через другие каналы, предусмотренные законом. После размещения повестки в реестре призывник считается извещённым, даже если он не подтвердил получение. Это сократит возможность игнорирования повесток, а также задействованных в процессе людей.

Картаполов отметил, что «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.

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Год на исполнение решений призывных комиссий

Призывников, не отправившихся на службу в указанное время по уважительным причинам, теперь смогут призвать в течение года. Это решение не является отсрочкой — оно позволяет дать гражданам время для урегулирования личных обстоятельств.

Тем, кто проигнорировал повестку без оснований, придётся объяснять своё поведение, а также платить штрафы (размер штрафа за неявку в 2024 году увеличился до 30 тысяч рублей).

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Цифровизация медосмотра

Данные о здоровье призывника уже будут занесены в единую систему, а предварительная запись ускорит процесс. Это позволит сократить число врачей в комиссиях и оптимизировать их работу.

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Меньше чиновников, больше удобства для граждан

Законопроект предусматривает сокращение числа призывных комиссий и должностных лиц, задействованных в процессе. Одна комиссия будет обслуживать сразу несколько муниципальных районов, что снизит нагрузку на систему здравоохранения и повысит эффективность призыва.

Осенью 2024 года в России проходило тестирование системы электронных повесток для призывников в трёх регионах: Рязанской и Сахалинской областях, Республике Марий-Эл. Сообщалось, что основным способом оповещения останутся бумажные повестки. Электронные повестки будут использоваться в качестве дополнительного инструмента, а полностью система заработает с 1 января 2025 года.

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#Анна Селищева#Общество#Россия#Призыв#Армия#Призывники#Андрей Картаполов#Повестки#Электронные повестки
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