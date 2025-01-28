Правила ужесточаются? Что может измениться для призывников в 2025 году

Posted 28 января, 07:50
Published 28 января, 07:50
Modified 28 января, 07:52
Updated 28 января, 07:52
Правительство России поддержало законопроект о реформе системы призыва, который предложил депутат Андрей Картаполов. Кабмин одобрил его с учётом некоторых замечаний. Депутаты считают, что такие меры сделают процесс более прозрачным и справедливым. Основные идеи законопроекта указаны ниже.
С запуском реестра воинского учёта в 2025 году электронные повестки приобретут юридическую силу. Их будут отправлять через портал «Госуслуги», а также уведомлять о получении через другие каналы, предусмотренные законом. После размещения повестки в реестре призывник считается извещённым, даже если он не подтвердил получение. Это сократит возможность игнорирования повесток, а также задействованных в процессе людей.
Картаполов отметил, что «говорить о смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, нельзя.
Призывников, не отправившихся на службу в указанное время по уважительным причинам, теперь смогут призвать в течение года. Это решение не является отсрочкой — оно позволяет дать гражданам время для урегулирования личных обстоятельств.
Тем, кто проигнорировал повестку без оснований, придётся объяснять своё поведение, а также платить штрафы (размер штрафа за неявку в 2024 году увеличился до 30 тысяч рублей).
Данные о здоровье призывника уже будут занесены в единую систему, а предварительная запись ускорит процесс. Это позволит сократить число врачей в комиссиях и оптимизировать их работу.
Законопроект предусматривает сокращение числа призывных комиссий и должностных лиц, задействованных в процессе. Одна комиссия будет обслуживать сразу несколько муниципальных районов, что снизит нагрузку на систему здравоохранения и повысит эффективность призыва.
Осенью 2024 года в России проходило тестирование системы электронных повесток для призывников в трёх регионах: Рязанской и Сахалинской областях, Республике Марий-Эл. Сообщалось, что основным способом оповещения останутся бумажные повестки. Электронные повестки будут использоваться в качестве дополнительного инструмента, а полностью система заработает с 1 января 2025 года.