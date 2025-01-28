Правила ужесточаются? Что может измениться для призывников в 2025 году

С запуском реестра воинского учёта в 2025 году электронные повестки приобретут юридическую силу. Их будут отправлять через портал «Госуслуги», а также уведомлять о получении через другие каналы, предусмотренные законом. После размещения повестки в реестре призывник считается извещённым, даже если он не подтвердил получение. Это сократит возможность игнорирования повесток, а также задействованных в процессе людей.