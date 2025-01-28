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Posted 28 января, 06:15

Published 28 января, 06:15

Modified 28 января, 06:17

Updated 28 января, 06:17

Под Белгородом сбили БПЛА, есть разрушения

После вечернего взрыва под Белгородом разрушения есть в семи домах

28 января 2025, 06:15
Фото: 1MI. Под Белгородом сбили БПЛА, есть разрушения

Семь домов повреждено после атаки БПЛА в Белгородском районе

Сюжет
СВО
ПВО сбила беспилотник вечером 27 января. Есть разрушения, но обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом минувшим вечером, перехватив беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Однако обломки дрона нанесли ущерб в селе Никольское. В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Также вчера вечером Валуйском округе и Шебекино беспилотники ВСУ атаковали жилые территории. В Кукуевке сгорел автомобиль, повреждены два дома. В Шебекино повреждён частный дом и автомобиль. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

В Валуйском округе при атаке БПЛА полностью сгорел автомобиль белгородца
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#Анна Селищева#Происшествия#Белгородский район#Никольское#Белгород#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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