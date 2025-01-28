После вечернего взрыва под Белгородом разрушения есть в семи домах

Posted 28 января, 06:15
Published 28 января, 06:15
Modified 28 января, 06:17
Updated 28 января, 06:17
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородским районом минувшим вечером, перехватив беспилотник самолётного типа. По предварительным данным, никто не пострадал.
Однако обломки дрона нанесли ущерб в селе Никольское. В семи частных домах выбиты окна, повреждены кровли, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Также вчера вечером Валуйском округе и Шебекино беспилотники ВСУ атаковали жилые территории. В Кукуевке сгорел автомобиль, повреждены два дома. В Шебекино повреждён частный дом и автомобиль. Пострадавших, по предварительной информации, нет.