После вечернего взрыва под Белгородом разрушения есть в семи домах

Также вчера вечером Валуйском округе и Шебекино беспилотники ВСУ атаковали жилые территории. В Кукуевке сгорел автомобиль, повреждены два дома. В Шебекино повреждён частный дом и автомобиль. Пострадавших, по предварительной информации, нет.