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Posted 28 января, 06:34

Published 28 января, 06:34

Modified 28 января, 06:36

Updated 28 января, 06:36

Лена Миро

После кончины блогера Лены Миро под Белгородом открыто наследственное дело

28 января 2025, 06:34
Фото: станица Лены Миро в соцсети. Лена Миро
Предполагается, что в ближайшее время среди близких погибшей Лены Миро будут делить её наследство.

В Белгородской области начнут делить наследство Лены Миро, настоящее имя которой Елена Мироненко. Накануне медиа обнаружили вероятные доказательства смерти уроженки Старого Оскола. В этом муниципалитете и открыли наследственное дело.

Кроме того, четыре дня назад в ЕГРИП появилась отметка о прекращении деятельности Миро как индивидуального предпринимателя из-за её смерти. Свой бизнес у девушки был и в приграничном регионе, пишет РИА «Новости».

Появились доказательства смерти скандально известного блогера Лены Миро?
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Напомним, что Лена Миро стала популярной из-за публикации скандальных постов в LiveJournal. Последние пару лет о ней ничего не было слышно, однако в 2024 году начали ходить слухи о её кончине.

Вчера, 27 января, в Сети сообщали, что якобы нашли доказательства смерти девушки: она могла впасть в кому после случившейся с ней аварии, а спустя несколько месяцев скончаться. Несмотря на то, что официального подтверждения пока не было, в ЕГРИП появилась соответствующая запись.

Ранее редакция Бел.Ру готовила подробный материал об известных фактах о Лене Миро.

Лена Миро: что за блогер-скандалист из Старого Оскола, чью смерть обсуждают в Сети?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Наследство#Блогер#Белгород#Лена Миро
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