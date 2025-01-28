После кончины блогера Лены Миро под Белгородом открыто наследственное дело

Posted 28 января, 06:34
Published 28 января, 06:34
Modified 28 января, 06:36
Updated 28 января, 06:36
В Белгородской области начнут делить наследство Лены Миро, настоящее имя которой Елена Мироненко. Накануне медиа обнаружили вероятные доказательства смерти уроженки Старого Оскола. В этом муниципалитете и открыли наследственное дело.
Кроме того, четыре дня назад в ЕГРИП появилась отметка о прекращении деятельности Миро как индивидуального предпринимателя из-за её смерти. Свой бизнес у девушки был и в приграничном регионе, пишет РИА «Новости».
Напомним, что Лена Миро стала популярной из-за публикации скандальных постов в LiveJournal. Последние пару лет о ней ничего не было слышно, однако в 2024 году начали ходить слухи о её кончине.
Вчера, 27 января, в Сети сообщали, что якобы нашли доказательства смерти девушки: она могла впасть в кому после случившейся с ней аварии, а спустя несколько месяцев скончаться. Несмотря на то, что официального подтверждения пока не было, в ЕГРИП появилась соответствующая запись.
Ранее редакция Бел.Ру готовила подробный материал об известных фактах о Лене Миро.