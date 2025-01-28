После кончины блогера Лены Миро под Белгородом открыто наследственное дело

Вчера, 27 января, в Сети сообщали, что якобы нашли доказательства смерти девушки: она могла впасть в кому после случившейся с ней аварии, а спустя несколько месяцев скончаться. Несмотря на то, что официального подтверждения пока не было, в ЕГРИП появилась соответствующая запись.