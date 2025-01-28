Похоронить нельзя кремировать: стоит ли сжигать умерших белгородцев?

Posted 28 января, 13:31
Published 28 января, 13:31
Modified 28 января, 14:31
Updated 28 января, 14:31
Обсуждения строительства в Белгородской области крематория начались ещё в далёком 2015 году. Бывший губернатор Евгений Савченко отправился с рабочей поездкой по поводу строительства колумбария на старом городском кладбище по улице Попова. В ходе поездки он сообщил, что администрация ведёт переговоры с инвестором о строительстве здания крематория в районе Ячнево, на улице Портовой. Позже место стройки изменили. Было решено устроить крематорий на Юго-Западном кладбище, чем оказались очень возмущены местные жители.
Уже в 2021 году сменивший Савченко на посту главы региона Вячеслав Гладков лично подключился к обсуждению вопроса. Чиновник посетил будущее место строительства и распорядился выбрать для этих целей другую территорию. В 2023-м строительство крематория в Белгороде и вовсе отменили, хотя количество мест для погребения праха в области хотели увеличить. Как и количество кладбищ, из-за чего, например, жители Белгородского района стали не против появления у них крематория. Власти, тем не менее, тему для себя закрыли.
Если учитывать все расходы, которые придётся совершить родственникам покойного, то можно сделать вывод, что погребение обойдётся куда дороже, чем сжигание тела. Некоторые исследования утверждают о разнице в 40-45%. Цены на погребение выше, так как зачастую включают в себя множество сопроводительных услуг: выкопать яму, купить памятник и траурные товары, в том числе венки, ограды и могильную символику. Кроме того, прахом можно распорядиться по-разному. Кто-то оставляет его в колумбарии, а кто-то, как в фильмах, даже развеивает над морем.
Для белгородцев, правда, из-за отсутствия в регионе крематория, к стоимости кремации добавляется доставка. Ритуальные агентства готовы доставить тела в Тулу и Воронеж. Только транспортировка может обойтись в примерно 16 тысяч рублей, это не включая все остальные услуги. А ещё необходимо заказать катафалк, гроб, оплатить набор в гроб, работу бригады и оформление необходимых документов.
Ценник на кремацию в городской ритуальной службе «МК-Ритуал» стартует от 67 тысяч рублей. В похоронном бюро «Белгород Ритуал» начинается от 46 тысяч рублей, если везти тело в Тулу, и от 50 тысяч, если в Воронеж. В «Мемориале» кремация обойдётся в 54 тысячи рублей.
Журналистка Бел.Ру решила узнать, что о необходимости строительства крематория в регионе думают эксперты из сферы ритуальных услуг. Их позиции разделились.
Управляющий похоронного бюро «Белгород Ритуал» Алексей (не пожелал называть фамилию) рассказал, что спроса на кремацию у белгородцев нет. Он работает в сфере почти 20 лет и говорит, что в месяц за услугой обращаются максимум 2-3 раза. Если обращаются вообще.
«Я думаю, что нет смысла ничего [имеется ввиду крематорий — прим. ред.] открывать. Вряд ли он окупит себя. Строить крематорий надо было раньше, когда его не было в Воронеже. Тогда спрос был бы больше», — считает мужчина.
Большую роль играют затраты на содержание уже готового крематория и создание колумбариев.
«Небольшой колумбарий есть в центре на улице Попова, но он уже весь занят. Поэтому надо строить новый. Его же [крематорий] окупать надо, средств немало уйдёт. Территория нужна, чтобы человек не закапывал, а хранил где-то прах. Много нюансов».
Большое влияние на спрос оказывает менталитет. Часто бывает, что клиенты сначала соглашаются на кремацию, но позже их отговаривают близкие.
«Все по-разному к этому относятся. Возможно, в будущем молодёжь будет заинтересована в строительстве. Люди поколения постарше не хотят. Бывает, соглашаются сначала на кремацию, а потом родственники приезжают и говорят, что нужно по православным обычаям похоронить».
Неожиданно, но больше за кремацией обращаются приезжие. В том числе для того, чтобы перевезти прах на Украину: тело переправить сложнее, чем урну.
А вот владелица ритуальной компании «Мемориал» Людмила Красильникова говорит, что спрос на кремацию у белгородцев вырос примерно в пять раз за последние годы и продолжает расти. Спрос вырос в том числе из-за появления крематория в Воронеже.
«Раньше услуга была практически не востребована. Когда стоял вопрос о строительстве крематория в прошлый раз, было действительно мало запросов. В год можно было насчитать незначительное количество. А сейчас людей очень много. Единовременно в день может проводиться 2-3 кремации. Во-первых, стало значительно меньше места на кладбищах. С кремацией этот вопрос решается. Урну захоронить значительно проще. Поэтому уже есть клиенты, которые обращаются неоднократно с этим вопросом и захоранивают в одну могилу всех родственников, в одной ограде», — объясняет Людмила Владимировна.
Предпринимательница также отмечает повышенный спрос у приезжих, тех, кто желает захоронить покойных в других регионах. В частности, речь идёт о жителях из приграничья.
«В данный момент там [в приграничье] невозможно произвести захоронение. Мы производим кремацию, и стоят урны, дожидаясь, когда родственники смогут их похоронить у себя на родине».
Кремируют в основном, если человек пожелал этого при жизни. Таким образом усопшие избавляют родных от серьёзных затрат. Не все уверены, что те потянут организацию похорон, покупку места на кладбище, гроба, обустройство могилы.
«Есть люди, которые изначально определились и дали завещание родственникам, что они хотят кремироваться. Данная категория граждан заранее покупает памятники, благоустраивает захоронения. Всё сами делают, чтобы в дальнейшем родственники не несли никакую финансовую нагрузку. Подряд несколько таких обращений было, умершие даже оставляли деньги родственникам на своё погребение. Кремировали и урну захоронили».
Редакция Бел.Ру решила узнать, что жители думают о кремации сейчас, и провела тематический опрос в Telegram-канале о том, нужен ли крематорий в Белгородской области. На момент публикации материала в нём приняли участие 2354 человека. Половина респондентов ответила, что крематорий нужен, 24% — что не нужен, ещё 25% — воздержались, а 1% решил предложить свой вариант в комментариях.
В основном реакция у белгородцев оказалась положительной. Кто-то сетовал на разрастающееся количество кладбищ и состояние захоронений, за которыми никто не следит, кто-то поддержал идею, но при условии, что крематорий построят в нежилой зоне, а кто-то был бы не против и сам оказаться кремированным после смерти.
«А вы давно были на кладбище? Подозреваю, что давно. Народ мрёт, города мёртвых растут, а ездить и ухаживать за последним пристанищем своих родных и близких становится всё сложнее. <…> Потому я за выбор, он должен быть… А сейчас его нет», — писали комментаторы.
Но встретился и негативный отклик. Некоторые приравнивали кремацию с забыванием почивших родственников и напоминали, что это «неправославно».
«А как же „покойся с миром“? Или лучше сжечь — и всё? Но, конечно, это же дешевле, менее хлопотно. Так ведь? Но это только ваш выбор, не навязывайте его другим. Мы лучше по старинке, по-православному», — говорили другие.
Журналисты также обратились за комментарием к Белгородской епархии, чтобы узнать позицию церкви по данному вопросу. Протоиерей и руководитель миссионерской комиссии епархии Максим Горожанкин рассказал, что в православном христианстве отношение к кремации тел отрицательное.
«В Священном Писании мы читаем, что человек сотворён из земли и в землю должен отойти. И традиционно христианское погребение — это предание земле. Соответствующее чинопоследование есть, которое так и именуется погребение или отпевание, где красной нитью проходит именно вот эта библейская мысль, что человек, сотворённый из праха земного, возвращается обратно в землю».
По этой же причине особенной необходимости в постройке крематория в области церковь не видит. Ко всему прочему, кремация, говорит Максим, «обезличивает» усопшего. В могиле остаётся не тело человека, а только «горстка пепла». Это нивелирует факт погребения и отношение людей к произошедшему.
В 2021-м митрополит Иоанн называл строительство крематория в Белгороде «неизбежностью», но подчёркивал, что у человека должен сохраняться выбор.