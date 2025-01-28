Похоронить нельзя кремировать: стоит ли сжигать умерших белгородцев?

Если учитывать все расходы, которые придётся совершить родственникам покойного, то можно сделать вывод, что погребение обойдётся куда дороже, чем сжигание тела. Некоторые исследования утверждают о разнице в 40-45%. Цены на погребение выше, так как зачастую включают в себя множество сопроводительных услуг: выкопать яму, купить памятник и траурные товары, в том числе венки, ограды и могильную символику. Кроме того, прахом можно распорядиться по-разному. Кто-то оставляет его в колумбарии, а кто-то, как в фильмах, даже развеивает над морем.