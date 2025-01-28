Погружение в волшебный мир Китайского Нового Года: проверь свои знания

Приготовьтесь к захватывающему путешествию в мир традиций и обычаев Китайского Нового Года, не вставая с дивана. Узнайте, насколько хорошо вы знакомы с уникальными символами, блюдами и обычаями этого величественного праздника. Десять вопросов откроют вам тайны древних традиций и позволят проверить, сколько вы знаете о культуре восточной страны. Пройдите тест, вдохновитесь праздничным настроением и узнайте, как хорошо вы готовы к Китайскому Новому Году!