Почти 400 млн рублей готовы потратить на новые остановки в Белгороде

Posted 28 января, 06:08
Published 28 января, 06:08
Modified 28 января, 08:51
Updated 28 января, 08:51
Ещё одна закупка на модернизацию остановок общественного транспорта в Белгороде. Только уже не на укладку тротуарной плитки, а на сами павильоны. Вопрос цены тоже уже другой, не всего-то 23 млн рублей, а 362 млн рублей. Как мы уже писали ранее, под обновление попадут остановочные павильоны на десяти улицах: проспектах Славы и Богдана Хмельницкого, Преображенской, Вокзальной, Магистральной, Корочанской и Волчанской, на Сумской, Губкина и Красноармейской. Всего преобразятся 111 комплексов.
Они будут двух типов: 6-метровые и 12-метровые. Глубина и высота одинаковые — 2,5 м и 3 м соответственно. Первых будет больше — 92 штуки, а вторых — 19.
На павильонах появятся кнопки вызова службы 112, камеры видеонаблюдения, USB-разъёмы для зарядки. Дизайн остановок будет один — такой же, как сейчас на улице Конева и Свято-Троицком бульваре. Он вдохновлён работами инженера Владимира Шухова.