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Posted 28 января, 06:08

Published 28 января, 06:08

Modified 28 января, 08:51

Updated 28 января, 08:51

Почти 400 млн рублей готовы потратить на новые остановки в Белгороде

Почти 400 млн рублей готовы потратить на новые остановки в Белгороде

28 января 2025, 06:08
Фото: Скриншот рендера закупки.
111 павильонов хотят обновить в Белгороде за 2025–2026 годы. Почти 400 млн рублей на это готовы потратить уже сейчас.

Ещё одна закупка на модернизацию остановок общественного транспорта в Белгороде. Только уже не на укладку тротуарной плитки, а на сами павильоны. Вопрос цены тоже уже другой, не всего-то 23 млн рублей, а 362 млн рублей. Как мы уже писали ранее, под обновление попадут остановочные павильоны на десяти улицах: проспектах Славы и Богдана Хмельницкого, Преображенской, Вокзальной, Магистральной, Корочанской и Волчанской, на Сумской, Губкина и Красноармейской. Всего преобразятся 111 комплексов.

Они будут двух типов: 6-метровые и 12-метровые. Глубина и высота одинаковые — 2,5 м и 3 м соответственно. Первых будет больше — 92 штуки, а вторых — 19.

На павильонах появятся кнопки вызова службы 112, камеры видеонаблюдения, USB-разъёмы для зарядки. Дизайн остановок будет один — такой же, как сейчас на улице Конева и Свято-Троицком бульваре. Он вдохновлён работами инженера Владимира Шухова.

Фото: Скриншот рендера закупки
Остановки в Белгороде осовременят: что изменится?
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#Алёна Мальцева#Общественный транспорт#Модернизация#Белгород#Камеры видеонаблюдения
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