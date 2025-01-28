Почти 400 млн рублей готовы потратить на новые остановки в Белгороде

Ещё одна закупка на модернизацию остановок общественного транспорта в Белгороде. Только уже не на укладку тротуарной плитки, а на сами павильоны. Вопрос цены тоже уже другой, не всего-то 23 млн рублей, а 362 млн рублей. Как мы уже писали ранее, под обновление попадут остановочные павильоны на десяти улицах: проспектах Славы и Богдана Хмельницкого, Преображенской, Вокзальной, Магистральной, Корочанской и Волчанской, на Сумской, Губкина и Красноармейской. Всего преобразятся 111 комплексов.