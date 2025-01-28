Оштрафуют ли за курение электронных сигарет в транспорте

В самолёте курить запрещено — и не только в салоне, но и в туалете (там установлены датчики дыма, которые тут же подадут сигнал). В случае нарушения запрета пассажиру (согласно ст. 6.24 КоАП) грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Суммы, как видим, небольшие, поэтому некоторые авиакомпании борются с курильщиками радикальным способом: в случае доказанного курения на борту пилоты сажают самолёт. И тогда виновник понесёт уже совсем другие траты — ему предстоит компенсировать ущерб за наземное обслуживание, расход топлива и другие траты. Сумма может потянуть на сотни тысяч рублей.