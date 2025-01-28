Оштрафуют ли за курение электронных сигарет в транспорте

Posted 28 января, 13:47
Published 28 января, 13:47
Modified 28 января, 13:47
Updated 28 января, 13:47
В 2020 году были одобрены поправки в закон, согласно которым вейпы, кальяны, электронные сигареты и снюс приравниваются к обычным сигаретам. Соответственно, пользователи курительных девайсов тоже могут оштрафованы за их употребление в запрещённом месте.
В самолёте курить запрещено — и не только в салоне, но и в туалете (там установлены датчики дыма, которые тут же подадут сигнал). В случае нарушения запрета пассажиру (согласно ст. 6.24 КоАП) грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Суммы, как видим, небольшие, поэтому некоторые авиакомпании борются с курильщиками радикальным способом: в случае доказанного курения на борту пилоты сажают самолёт. И тогда виновник понесёт уже совсем другие траты — ему предстоит компенсировать ущерб за наземное обслуживание, расход топлива и другие траты. Сумма может потянуть на сотни тысяч рублей.
Так, в 2021 году авиакомпания «Победа» отсудила у пассажирки 212 966 рублей за невыполнение распоряжений командира о запрете курения. Воздушное судно совершило вынужденную посадку на ближайший запасной аэродром города Петрозаводска, где нарушительница была снята с борта сотрудниками полиции.
Кстати, за курение вне курительных помещений в аэропортах также придётся заплатить штраф от 500 до 1500 рублей.
Законодательством запрещено курить во всех поездах РЖД дальнего следования, а также пригородных поездах. Причём нельзя уединиться с сигаретой даже в тамбуре. В случае нарушения запрета пассажиру грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Более того, нарушителя могут высадить из поезда без компенсации средств за билет, поскольку курение считается нарушением общественного порядка. Проводник вправе вызвать полицейских, чтобы зафиксировать правонарушение. А уже те обладают полномочиями для высадки пассажира на ближайшей станции.
Кстати! Курение запрещено также на пассажирских платформах пригородного сообщения.
Курение в общественном транспорте, как известно, запрещено. В Белгороде, где метро отсутствует, этот вопрос не так актуален, однако важно помнить об этом правиле при путешествиях по другим городам России. В метрополитене курение карается штрафом в размере 500–1500 рублей. К административной ответственности курильщиков могут привлекать только полицейские.
Депутаты считают, что существующие суммы штрафов за курение очень низкие, и периодически ратуют за их повышение. Так, в 2024 году в Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в 10 раз, то есть до 15 тысяч рублей. А на детской площадке — до 30 тысяч (сейчас от 2 до 3 тысяч). Пока инициатива ждёт рассмотрения.