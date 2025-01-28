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Posted 28 января, 14:05

Published 28 января, 14:05

Modified 28 января, 14:13

Updated 28 января, 14:13

Белгородскую область вновь атаковали дронами

Дрон взорвался возле здания в Белгородской области: что известно о последствиях?

28 января 2025, 14:05
Фото: Изображение Midjourney. Белгородскую область вновь атаковали дронами

ВСУ атаковали три района Белгородской области

Сюжет
Обстрел
Приграничье подверглось обстрелам и атакам дронов. Последствия есть в пяти населённых пунктах.

В нескольких сёлах появились временные проблемы с отсутствием света из-за повреждений ЛЭП после атак ВСУ. Частично без электричества остались краснояружские Графовка и Репяховка. Первый населённый пункт попал под обстрел и атаку двух FPV-дронов.

Также света временно нет на нескольких улицах волоконовкой Тишанки. Кроме того, в селе выбило окна в летней кухне после обстрела.

Ещё два населённых пункта приняли на себя удар в Грайворонском округе. В Грайвороне БПЛА взорвался возле административного здания — выбиты окна и посечён фасад, пострадали две машины на парковке. В Новостроевке-Первой после налёта двух дронов-камикадзе посекло ворота в частном доме.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

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