Дрон взорвался возле здания в Белгородской области: что известно о последствиях?

Posted 28 января, 14:05
Published 28 января, 14:05
Modified 28 января, 14:13
Updated 28 января, 14:13
В нескольких сёлах появились временные проблемы с отсутствием света из-за повреждений ЛЭП после атак ВСУ. Частично без электричества остались краснояружские Графовка и Репяховка. Первый населённый пункт попал под обстрел и атаку двух FPV-дронов.
Также света временно нет на нескольких улицах волоконовкой Тишанки. Кроме того, в селе выбило окна в летней кухне после обстрела.
Ещё два населённых пункта приняли на себя удар в Грайворонском округе. В Грайвороне БПЛА взорвался возле административного здания — выбиты окна и посечён фасад, пострадали две машины на парковке. В Новостроевке-Первой после налёта двух дронов-камикадзе посекло ворота в частном доме.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.