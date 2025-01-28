Дрон взорвался возле здания в Белгородской области: что известно о последствиях?

Ещё два населённых пункта приняли на себя удар в Грайворонском округе. В Грайвороне БПЛА взорвался возле административного здания — выбиты окна и посечён фасад, пострадали две машины на парковке. В Новостроевке-Первой после налёта двух дронов-камикадзе посекло ворота в частном доме.