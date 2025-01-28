На мосту Белгорода появится велодорога и выделенка: ГАИ одобрило забрать всё у авто?

Posted 28 января, 13:48
Published 28 января, 13:48
Modified 28 января, 13:57
Updated 28 января, 13:57
В Белгороде начали реконструкцию Нового моста от проспекта Ватутина до улицы Николая Чумичова. Сегодня с журналистами встретился директор по производству работ ООО «Мостдорстрой» Николай Ряпухин и заместитель мэра Белгорода по строительству Дмитрий Дунайцев.
Дунайцев рассказал, что в 2024 году провели обследование моста, по его итогам подготовили документацию на капитальный ремонт. Сейчас работы уже начались, специалисты подрядчика устанавливают временные ограждения и разбирают разделительную полосу. На время работ для автомобилистов оставят по одной полосе в каждую сторону.
«Слишком много непредвиденных вещей. Допустим, на этапе разработки проекта было 22 кабеля оптоволокна, потом добавились ещё три кабеля. Появляются новые коммуникации», — уточнил представитель подрядчика.
Средства на ремонт выделили и из областного, и из городского бюджета. Как уточнила журналистка Бел.Ру, 93% затрат на контракт с подрядчиком взяла на себя область, а городской бюджет перечислит оставшиеся 7%. Всего ремонт обойдётся в 384,6 млн рублей.
Новый мост построили ещё в 80-х. С тех пор капитальных ремонтов не проводили. Сейчас состояние путепровода плачевное: колейность, оголённая арматура на балках опоры.
Для справки: ООО «Мостдорстрой» зарегистрирован в Белгороде в 2006 году. За 2023 год выручка составила 348,1 млн рублей, а чистая прибыль — 5,3 млн рублей, упав с предыдущего года на 87%. Фирма заключила 122 контракта 4,8 млрд рублей.
Работы планируют завершить к концу текущего года. На мосту появятся дополнительная полоса, выделенная под автобусы, а ещё велодорожка. Тротуары останутся с двух сторон, ещё поменяют и лестницы. Поменяют элементы полотна: деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, элементы водоотвода. Но новая полоса, даже две полосы под не машины, не заберут у автолюбителей ничего. Для машин всё останется как прежде: по две полосы в каждую сторону. Расширения проезжей части добьются, убрав 2-метровую в ширину разделительную полосу. В длину бетонная конструкция больше 110 метров. Все схемы временного перекрытия и сам проект изменений уже согласовали с ГАИ.
«От 5 Августа в сторону улицы Победы предусмотрят велодорожку. То есть у нас по итогам получится сверху пять полос, два тротуара с двух сторон и велосипедная дорожка у нас будет. Проект очень масштабный, потому что конструктивно мост состоит из пяти пролётных строений, соответственно, шесть ригелей, которые пойдут полностью под замену. В целом обновим и дорожную одежду, и пешеходные связи», — пояснил заммэра.
Журналистка Бел.Ру также уточнила у Дунайцева по схеме велодорожки. Во время спитча чиновник заявил, что она будет идти с 5 Августа, но из плана реконструкции улицы полосу для двухколёсного транспорта убрали, сейчас её там нет. На это заммэра ответил:
«Мы планируем в рамках других муниципальных контрактов соединить эту велодорожку с улицей Костюкова и пройти далее до проспекта Ватутина. В настоящее время намечен веломаршрут с учётом Губкина, от улицы Победы через улицу Костюкова вдоль проспекта Ватутина с поворотом на улицу Щорса», — ответил Дмитрий Дунайцев.
Напомним, что когда новости о возможном появлении выделенной полосы только появились, белгородские самые ярые автолюбители очень возмущались. Тогда мэр Валентин Демидов объяснял, что новая полоса ни у кого ничего не заберёт. Жители не видели проекта, просто посчитали, что одну из полос заберут, поэтому и начали оставлять недовольные комментарии. Для владельцев машин, как мы уже и писали выше, останется по две полосы.
Ранее выделенная полоса для общественного транспорта должна была появиться и на самом проспекте Ватутина. Её необходимость там очевидна — в час пик улица не может пропустить все транспортные средства. Выделенная полоса позволит увеличить именно пассажиропоток, считают эксперты, потому что автобусы, которые перевозят 50-100 человек в одном транспортном средстве, а не 1-4, как в машинах, не будут стоять в пробках.