На мосту Белгорода появится велодорога и выделенка: ГАИ одобрило забрать всё у авто?

Работы планируют завершить к концу текущего года. На мосту появятся дополнительная полоса, выделенная под автобусы, а ещё велодорожка. Тротуары останутся с двух сторон, ещё поменяют и лестницы. Поменяют элементы полотна: деформационные швы, барьерное и перильное ограждения, элементы водоотвода. Но новая полоса, даже две полосы под не машины, не заберут у автолюбителей ничего. Для машин всё останется как прежде: по две полосы в каждую сторону. Расширения проезжей части добьются, убрав 2-метровую в ширину разделительную полосу. В длину бетонная конструкция больше 110 метров. Все схемы временного перекрытия и сам проект изменений уже согласовали с ГАИ.