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Posted 28 января, 15:19

Published 28 января, 15:19

Modified 28 января, 15:21

Updated 28 января, 15:21

В 2025 на соцконтракты для белгородцев выделили 1,5 млрд рублей

На что чаще брали деньги белгородцы при оформлении соцконтрактов?

28 января 2025, 15:19
Фото: Изображение Midjourney.

В 2025 на соцконтракты для белгородцев выделили 1,5 млрд рублей

Сюжет
Мой бизнес
С начала года в регионе заключили 259 соцконтрактов на 63 млн рублей. На что брали люди деньги — читайте ниже.

Как рассказала врио министра социальной защиты населения и труда Олеся Митякина, в рамках заключения соцконтрактов, белгородцев, в основном, брали средства для открытия бизнеса в сфере предоставления услуг. Среди популярных направлений — открытие пекарен и пиццерий в небольших населённых пунктах.

Хотелось бы, чтобы в дальнейшем бизнес подхватывался центром «Мой бизнес», что доращивать его до успешного предприятия. Часто люди не могут придумать, чем бы они хотели заниматься. Есть надежда, что предприниматели могут давать запрос для выбора ниши ведения бизнеса. Под готовую задачу более крупных предпринимателей себе в субподряд искать исполнителей. Деньги у государства есть. Желание помогать и заботиться о людях есть. Компетенций тоже много. Хотелось бы, чтобы мы не существовали отдельно — бизнес и соцзащита.
Олеся Митякина

Чиновница отметила, что на текущий год в рамках соцконтрактов выделено 1,5 млрд рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Бизнес#Мой бизнес#Белгород#Государственная поддержка#Социальные контракты#Пиццерии#Олеся Митякина#Предоставление услуг
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