МегаФон и «Мария Мама» обучили родителей основам первой помощи детям

«Благодаря поддержке МегаФона мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты. Кроме того, рассылки помогли нам рассказать о проекте тем, кто еще не знал, привлечь внимание, к примеру, посещаемость нашего сайта возросла более, чем в три раза», — рассказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям АНО „Мария мама“ Екатерина Протопопова.