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Posted 28 января, 14:47

Published 28 января, 14:47

Modified 28 января, 15:06

Updated 28 января, 15:06

МегаФон и «Мария Мама» обучили родителей основам первой помощи детям

МегаФон и «Мария Мама» обучили родителей основам первой помощи детям

28 января 2025, 14:47
Фото: Евгения Чернова.
МегаФон помог благотворительной организации «Мария мама» привлечь дополнительных слушателей на курсы по обучению первой помощи детям. Благодаря технологиям оператора более тысячи россиян из 11 регионов посетили однодневные школы и на практике отработали навыки спасения детей.

Совместная акция оператора и АНО «Школа первой помощи детям „Мария мама“ стартовала в октябре. При помощи платформы „МегаФон Таргет“ организаторы отправляли СМС-приглашения на бесплатные занятия школы первой помощи детям „Мария мама“. После старта рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в 2 раза: в течение 1-2 дней группы были полностью укомплектованы.

Ежемесячно бесплатную программу «Школа первой помощи детям» посещают от 700 до 900 человек, а благодаря СМС-рассылке эта цифра увеличилась до 1400 человек. Чтобы пройти обучение смогли все желающие, специалистам благотворительной организации даже пришлось увеличивать частоту занятий. Если ранее в среднем в месяц проводилось 23 занятия школ первой помощи, то после совместной работы с МегаФоном по привлечению участников курсов их число выросло до 38.

«Мы предположили, что экспертиза МегаФона и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. Мы рады, что смогли поддержать такой важный проект и внесли свой вклад в обучение первой помощи детям», — рассказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

«Благодаря поддержке МегаФона мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты. Кроме того, рассылки помогли нам рассказать о проекте тем, кто еще не знал, привлечь внимание, к примеру, посещаемость нашего сайта возросла более, чем в три раза», — рассказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям АНО „Мария мама“ Екатерина Протопопова.

Фото: Евгения Чернова

Платформа «МегаФон Таргет» работает на базе big data МегаФона и позволяет бизнесу любой величины найти свою целевую аудиторию, сделать коммуникацию точной и своевременной. Специалисты оператора применили возможности больших данных в рекламе благотворительности: сформировали список получателей по социально-демографическим показателям, интернет-предпочтениям, сетевой активности и другим параметрам. Таким образом, СМС с приглашением получили мамы в возрасте от 26 до 40 лет, воспитывающие 1-2 детей, проживающие во всех 11 регионах проведения школ «Мария мама».

Все подготовительные работы и сами рассылки осуществлялись оператором на бесплатной основе.

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