«Макарошки с кетчунезом» обойдутся белгородцам чуть дороже, чем соседям по Черноземью

Posted 28 января, 10:06
Published 28 января, 10:06
Modified 28 января, 10:06
Updated 28 января, 10:06
При подсчёте стоимости специалисты портала Bankiros.ru использовали 80 граммов сосисок, 120 граммов макарон, а также по 20 граммов майонеза и кетчупа. В среднем по России такой набор обойдётся студентам в 68 рублей, где большую часть — 40-43 рубля — занимают сосиски.
В Белгородской области наблюдаются одни из самых низких цен: за студенческое питание в регионе можно отдать 53 рубля. В ЦФО дешевле только в Липецкой и Курской областях, где такой набор стоит 52 рубля, и в Воронежской области — 51 рубль.
Дороже всего макароны с «кетчунезом» и сосисками обойдутся жителям Чукотки — 143 рубля и Камчатки — 123 рубля.