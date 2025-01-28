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Posted 28 января, 10:06

Published 28 января, 10:06

Modified 28 января, 10:06

Updated 28 января, 10:06

Макароны — любимая еда студентов?

«Макарошки с кетчунезом» обойдутся белгородцам чуть дороже, чем соседям по Черноземью

28 января 2025, 10:06
Фото: 1MI. Макароны — любимая еда студентов?

«Студенческий обед» обойдётся белгородцам в 53 рубля

Традиционным студенческим блюдом авторы рейтинга посчитали макароны с сосисками, кетчупом и майонезом. Оказалось, что такой обед белгородцам обойдётся недорого.

При подсчёте стоимости специалисты портала Bankiros.ru использовали 80 граммов сосисок, 120 граммов макарон, а также по 20 граммов майонеза и кетчупа. В среднем по России такой набор обойдётся студентам в 68 рублей, где большую часть — 40-43 рубля — занимают сосиски.

В Белгородской области наблюдаются одни из самых низких цен: за студенческое питание в регионе можно отдать 53 рубля. В ЦФО дешевле только в Липецкой и Курской областях, где такой набор стоит 52 рубля, и в Воронежской области — 51 рубль.

Дороже всего макароны с «кетчунезом» и сосисками обойдутся жителям Чукотки — 143 рубля и Камчатки — 123 рубля.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Еда#Питание#Белгород#Белгородские студенты
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