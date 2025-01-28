«Макарошки с кетчунезом» обойдутся белгородцам чуть дороже, чем соседям по Черноземью

В Белгородской области наблюдаются одни из самых низких цен: за студенческое питание в регионе можно отдать 53 рубля. В ЦФО дешевле только в Липецкой и Курской областях, где такой набор стоит 52 рубля, и в Воронежской области — 51 рубль.