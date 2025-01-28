Кому в Белгороде предлагают зарплату больше 100 тысяч рублей прямо сейчас?

Posted 28 января, 08:03
Published 28 января, 08:03
Modified 28 января, 08:03
Updated 28 января, 08:03
Вакансий с заплатой больше 100 тысяч рублей в январе в Белгороде специалисты нашли всего три. Ещё две специальности оценивают чуть меньше 100 тысяч рублей.
Так, самую высокую заработную плату готовы предложить водителям-экспедиторам с категорией Е — от 130 тысяч рублей. Чуть меньше, 120 тысяч, могут получить менеджеры по продажам B2B, а 112 тысяч — специалисты по продажам корпоративным клиентам.
Работу врачей-терапевтов в Белгороде оценивают на 90 тысяч рублей, а инженеров- геологов — от 80 тысяч.
Добавим, что специалисты hh.ru ранее пришли немного к другому выводу. По их подсчётам, некоторые белгородцы в 2024 году ежемесячно зарабатывали 200 тысяч рублей, а работников с зарплатой выше 100 тысяч оказалось больше.