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Posted 28 января, 08:03

Published 28 января, 08:03

Modified 28 января, 08:03

Updated 28 января, 08:03

Самые высокооплачиваемые профессии января

Кому в Белгороде предлагают зарплату больше 100 тысяч рублей прямо сейчас?

28 января 2025, 08:03
Фото: 1MI. Самые высокооплачиваемые профессии января

Белгородцам озвучили топ-5 высокооплачиваемых профессий января

Сюжет
Зарплата
Кто в Белгороде может получать зарплату больше 100 тысяч рублей? Ответ на этот вопрос узнали специалисты портала SuperJob.

Вакансий с заплатой больше 100 тысяч рублей в январе в Белгороде специалисты нашли всего три. Ещё две специальности оценивают чуть меньше 100 тысяч рублей.

Так, самую высокую заработную плату готовы предложить водителям-экспедиторам с категорией Е — от 130 тысяч рублей. Чуть меньше, 120 тысяч, могут получить менеджеры по продажам B2B, а 112 тысяч — специалисты по продажам корпоративным клиентам.

Работу врачей-терапевтов в Белгороде оценивают на 90 тысяч рублей, а инженеров- геологов — от 80 тысяч.

Добавим, что специалисты hh.ru ранее пришли немного к другому выводу. По их подсчётам, некоторые белгородцы в 2024 году ежемесячно зарабатывали 200 тысяч рублей, а работников с зарплатой выше 100 тысяч оказалось больше.

Не только курьеры? Белгородцам раскрыли профессии с зарплатой больше 100 тыс. рублей
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Зарплата#Профессия#Белгород
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