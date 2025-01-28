Кому в Белгороде предлагают зарплату больше 100 тысяч рублей прямо сейчас?

Так, самую высокую заработную плату готовы предложить водителям-экспедиторам с категорией Е — от 130 тысяч рублей. Чуть меньше, 120 тысяч, могут получить менеджеры по продажам B2B, а 112 тысяч — специалисты по продажам корпоративным клиентам.