Когда закончится акция с бесплатной отправкой посылок для белгородцев?

Но один из читателей рассказал Бел.Ру, что на горячей линии «Почты России» ему не смогли точно ответить, будет ли акция действовать в феврале текущего года. Журналистка дозвонилась на горячую линию. Оператор Елена уточнила, что условия о сроках на данный момент не изменились. Это же подтвердили редакции в пресс-службе компании.