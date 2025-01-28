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Posted 28 января, 10:40

Published 28 января, 10:40

Modified 28 января, 10:42

Updated 28 января, 10:42

«Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев

Когда закончится акция с бесплатной отправкой посылок для белгородцев?

28 января 2025, 10:40
Фото: Валерия Колесникова. bel.ru. «Почта России» продолжила бесплатно принимать и отправлять посылки белгородцев

В «Почте России» уточнили сроки действия акции поддержки для белгородцев и курян

После перезапуска акцию назвали бессрочной, но так ли это на самом деле? Выяснила редакция Бел.Ру.

В конце августа прошлого года «Почта России» запустила акцию поддержки для жителей Белгородской и Курской областей. В рамках этой акции жители приграничных регионов могли бесплатно получать и отправлять посылки весом до 10 килограммов до 31 декабря 2024 года.

Изначально акция не предполагала продления, но после многочисленных обращений и недовольства жителей было принято решение о её возобновлении. При этом меру поддержки стали позиционировать как бессрочную.

Но один из читателей рассказал Бел.Ру, что на горячей линии «Почты России» ему не смогли точно ответить, будет ли акция действовать в феврале текущего года. Журналистка дозвонилась на горячую линию. Оператор Елена уточнила, что условия о сроках на данный момент не изменились. Это же подтвердили редакции в пресс-службе компании.

«Она [акция] без сроков. Будут какие-то изменения — мы сообщим», — пояснила руководитель пресс-службы «Почты России» Яна Фёдорова.
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