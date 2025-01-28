Китайский Новый год: что это за праздник и как его отмечают?

В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января, но торжества продолжатся до 16 февраля. Это событие весьма значимо для китайцев, поскольку начало года зависит от лунного цикла, что делает каждый праздник уникальным по своей дате. В некоторых случаях китайский Новый год может длиться до 23 дней, в то время как основные торжества пройдут с 28 января по 4 февраля 2025 года.