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Posted 28 января, 11:10

Published 28 января, 11:10

Modified 28 января, 15:08

Updated 28 января, 15:08

Завтра наступит китайский Новый год

Китайский Новый год: что это за праздник и как его отмечают?

28 января 2025, 11:10
Фото: Изображение Midjourney. Завтра наступит китайский Новый год

Белгородцам рассказали про основные традиции китайского Нового года

Сюжет
Праздник
Китайский Новый год в 2025 году наступит 29 января и продлится до 16 февраля 2026-го. Торжества по этому поводу длятся 15 дней. Как отмечают и какие есть традиции?

Китайский Новый год: праздник, традиции и символы

Китайский Новый год — важнейший и наиболее продолжительный праздник Китая и стран Восточной Азии, известный также как лунный Новый год, Весенний фестиваль или Праздник весны. Он наступает в первый день нового лунного года, и дата его определяется согласно лунному календарю. Праздник обладает многовековой историей, уходящей своими корнями в глубокую древность.

В 2025 году китайский Новый год наступит 29 января, но торжества продолжатся до 16 февраля. Это событие весьма значимо для китайцев, поскольку начало года зависит от лунного цикла, что делает каждый праздник уникальным по своей дате. В некоторых случаях китайский Новый год может длиться до 23 дней, в то время как основные торжества пройдут с 28 января по 4 февраля 2025 года.

Каждый год в китайском календаре ассоциируется с определённым зодиакальным животным. В 2025 году это будет год Зелёной Деревянной Змеи, чьими символами стали мудрость, элегантность и перемены. Эти качества способствуют процветанию как в жизни, так и в бизнесе.

2025 год считается Годом змеи
2025 год считается Годом змеи. Фото: 1MI

Где празднуют китайский Новый год

Празднование китайского Нового года выходит далеко за пределы Китая, охватывая другие страны, где проживают китайские диаспоры. Традиции соблюдаются в странах Юго-Восточной Азии — Таиланде, Вьетнаме, Сингапуре, Малайзии, а также в крупных городах Европы и США, таких как Нью-Йорк, Лондон и Сан-Франциско. Торжества обычно включают яркие парады с драконами, львами и традиционными китайскими танцами.

В России китайский Новый год становится всё более популярным. Особенно ярко праздник отмечают в крупных городах, например в Москве, где организуют массовые торжества с концертами, ярмарками и выставками.

Как встречают китайский Новый год

Семейный аспект — важнейшая часть праздника, а подготовка к нему начинается за несколько недель до начала торжеств. Во время подготовки дома приводят в порядок, украшают его красными фонариками, гирляндами и традиционными надписями, символизирующими счастье. Также устраивают встречи с близкими, обмениваются подарками и угощениями. Для отпугивания злых духов принято запускать фейерверки и петарды.

Мероприятия на китайский Новый год

В рамках торжеств проходят различные мероприятия: парады, ярмарки и фестивали, а также танцы львов и драконов. Все события продолжаются до самого Фестиваля фонарей, который завершает праздник в пятнадцатый день нового года. Сама традиция танцев львов и драконов пришла от обрядов очищения и защиты от злых сил. Улицы городов украшаются многочисленными огнями, фонарями и каллиграфическими надписями, которые несут пожелания удачи и богатства.

На китайский Новый год традиционно украшают китайскими фонариками всё
На китайский Новый год традиционно украшают китайскими фонариками всё. Фото: Изображение Midjourney

Блюда китайского Нового года

Для китайского новогоднего стола характерно разнообразие яств. Одним из основных символов является богатство и процветание, что находит отражение в популярных блюдах:

  • пельмени (цзяоцзы) — их форма напоминает старинные китайские монеты, что символизирует богатство и успех;
  • рыба (чао юй) — символ процветания, рыба готовится на пару, а её употребление приносит достаток;
  • няньгао (рисовые пироги) — также важная часть стола, ведь они ассоциируются с ростом удачи в грядущем году.

Кроме того, в праздничном меню часто встречаются курица, сладкие рисовые шарики танъюань, а также различные сезонные фрукты или привезённые из дальних уголков страны.

Цзяоцзы — одно из блюд китайского Нового года
Цзяоцзы — одно из блюд китайского Нового года. Фото: ixbt.com

Цвета китайского Нового года

Красный — основной цвет всех праздничных украшений. По китайским поверьям, красный защищает от зла и привлекает счастье, поэтому его активно используют в декорациях, одежде и каллиграфических надписях. Желтый и золотой также входят в число традиционных оттенков, символизирующих богатство и успех, в то время как чёрный и белый цвета избегаются, так как их ассоциируют с несчастьем.

Что дарят на китайский Новый год

Обмен подарками — неотъемлемая часть китайских новогодних традиций, символизирующая уважение и благодарность. Одним из самых популярных подарков являются хунбао — красные конверты с деньгами. Такие подарки приносят удачу и финансовое благополучие. Старшие родственники дарят конверты младшим, а также есть традиция, по которой молодожёны отправляют их своим друзьям, желая им успеха в любви.

В то же время существует ряд подарков, которые считаются недопустимыми. Среди них — кошельки, зеркала и предметы, связанные с цифрой четыре, которая в китайской культуре ассоциируется с плохими предзнаменованиями.

На китайский Новый год не принято дарить кошельки, даже если они красные
На китайский Новый год не принято дарить кошельки, даже если они красные. Фото: Изображение Midjourney
Новый год — всё: в Белгороде начали убирать украшения
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#Анна Селищева#Общество#Праздник#Россия#Китай#Китайский новый год
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