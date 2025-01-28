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Posted 28 января, 12:15

Published 28 января, 12:15

Modified 28 января, 12:17

Updated 28 января, 12:17

Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами

К скандалу с бандой девушек в Белгороде подключилась «Русская община»

28 января 2025, 12:15
Фото: УМВД России по Белгородской области. Девушки извинились перед полицейскими и перед белгородцами

«Русская община» узнала, кто участвовал в банде девушек в Белгороде

Сюжет
Эксклюзив
Историей заинтересовалась белгородское отделение организации. Подробности Бел.Ру рассказал координатор местного движения.

Недавно Telegram-канал SHOT опубликовал новость о банде молодых девушек, которая якобы орудует в Белгороде. Две зачинщицы вместе с сообщниками издевались над жертвами, устраивали драки и снимали всё на видео. Источник сообщил, что у нескольких пострадавших диагностировали переломы и сотрясение мозга. Ситуацией даже заинтересовались глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Следкома Александр Бастрыкин.

В местных правоохранительных органах подтвердили инциденты. По части из них уже вынесли решения, девушки извинились за произошедшее. Но в полиции уголовное дело возбуждать отказались. Вмешалась прокуратура, материалы вернули на доппроверку.

Как рассказал журналистке Бел.Ру координатор белгородского отделения «Русской общины» Руслан Кузьмин, сообщество тоже активно следит за данным инфоповодом. Участники получили скандальные ролики до того, как узнали, что к ситуации уже подключилась полиция, и успели установить личность одной из девушек.

«Что мы должны делать в данном случае? Мы должны установить [личности] этих девушек, где они живут. Ну, [личность] одной, по крайней мере, установили. И дальше мы должны решать, что с этим делать. Мы ещё не знали, что правоохранители в курсе, что уже эти девушки под контролем наших правоохранительных органов. Единственное, мы следим за тем, что будет в дальнейшем. Если девушки опять займутся подобным, мы тогда информацию передадим правоохранителям и будем решать этот вопрос в связке с ними», — объяснил Руслан.

«Русская община» часто стремится подключиться к подобным историям. О том, что такое белгородская «Русская община» и чем занимаются её участники — читайте в нашем большом материале.

Дошло до Бастрыкина: что будет с девушками, нападавшими на белгородцев?
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#Валерия Колесникова#Общество#Происшествия#Полиция#Эксклюзив#Белгород#Екатерина Мизулина#Банда девушек#Русская община
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