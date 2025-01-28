К скандалу с бандой девушек в Белгороде подключилась «Русская община»

Недавно Telegram-канал SHOT опубликовал новость о банде молодых девушек, которая якобы орудует в Белгороде. Две зачинщицы вместе с сообщниками издевались над жертвами, устраивали драки и снимали всё на видео. Источник сообщил, что у нескольких пострадавших диагностировали переломы и сотрясение мозга. Ситуацией даже заинтересовались глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и глава Следкома Александр Бастрыкин.