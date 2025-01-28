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Posted 28 января, 12:37

Published 28 января, 12:37

Modified 28 января, 12:39

Updated 28 января, 12:39

В России растёт популярность онлайн-продаж сим-карт

В России растёт популярность онлайн-продаж сим-карт

28 января 2025, 12:37
Фото: freepik.
Аналитики выяснили, что в России растут услуги дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков.

В 2024 году около 14% абонентов приобрели контракты именно таким образом, а по количеству удаленных подключений на первое место вышла МТС — такие данные опубликовало ИАА TelecomDaily.

Результаты исследования ИАА TelecomDaily, посвященного рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи, показали, что 79% россиян предпочли бы получить новую карту без похода в офис. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж). По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте — МегаФон (27%), на третьем — Tele 2 (16%). Четвертый — «Билайн» (14%), пятый — MVNO «Т-Мобайл» (7%).

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту — в мессенджере Telegram.

Исследователи также выяснили, что в среднем абоненты пользуются услугами своего оператора более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%.

В исследовании ИАА TelecomDaily, посвященном рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи, приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно. Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.

Исследование МТС: белгородцы предпочитают слушать популярную музыку и рок
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Мтс#Развитие#Оператор#Белгород
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