В России растёт популярность онлайн-продаж сим-карт

Исследователи также выяснили, что в среднем абоненты пользуются услугами своего оператора более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%.