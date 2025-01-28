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Posted 28 января, 14:14

Published 28 января, 14:14

Modified 28 января, 14:16

Updated 28 января, 14:16

Группа НЛМК — в лидерах студенческого рейтинга лучших работодателей России FutureToda

Группа НЛМК — в лидерах студенческого рейтинга лучших работодателей России FutureToda

28 января 2025, 14:14
Фото: Группа НЛМК.
Группа НЛМК заняла 14 место в рейтинге лучших работодателей России 2025 по версии FutureToday в номинации «Лучшие в своей целевой аудитории» и второе место среди горно-металлургических компаний.

Лидеров номинации определили по результатам опроса студентов старших курсов и выпускников - целевых для участников рейтинга факультетов. Всего в 2024 году в рейтинге Future Today приняло участия более 400 тыс. студентов из 27 городов и 64 ВУЗов.  

Группа НЛМК постоянно создает для молодых специалистов новые возможности: развивает систему наставничества, совершенствует образовательные программы для школьников, студентов и выпускников, расширяет возможности трудоустройства. Каждый год в профориентационных мероприятиях компании участвует больше 10 000 школьников и студентов, более 1000 выпускников трудоустраиваются в компанию.

Группа НЛМК в числе лучших работодателей России по версии Forbes
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Работодатель#Группа нлмк#Белгород
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