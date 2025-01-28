Группа НЛМК — в лидерах студенческого рейтинга лучших работодателей России FutureToda

Posted 28 января, 14:14
Published 28 января, 14:14
Modified 28 января, 14:16
Updated 28 января, 14:16
Лидеров номинации определили по результатам опроса студентов старших курсов и выпускников - целевых для участников рейтинга факультетов. Всего в 2024 году в рейтинге Future Today приняло участия более 400 тыс. студентов из 27 городов и 64 ВУЗов.
Группа НЛМК постоянно создает для молодых специалистов новые возможности: развивает систему наставничества, совершенствует образовательные программы для школьников, студентов и выпускников, расширяет возможности трудоустройства. Каждый год в профориентационных мероприятиях компании участвует больше 10 000 школьников и студентов, более 1000 выпускников трудоустраиваются в компанию.