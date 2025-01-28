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Posted 28 января, 09:23

Published 28 января, 09:23

Modified 28 января, 09:25

Updated 28 января, 09:25

Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд с бывших курских чиновников

Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд с бывших курских чиновников

28 января 2025, 09:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Черноземье
По версии следствия, подрядчики и руководители Корпорации развития не выполнили строительные работы, но присвоили 3,2 млрд рублей.

Генеральная прокуратура направила в суд иск о взыскании 3,2 млрд рублей с бывшего гендиректора Корпорации развития, его заместителей и некоторых подрядчиков, которые не выполнили необходимые работы, хотя предоплату уже получили.

Сообщается, что речь идёт о строительстве фортификационных сооружений, чья стоимость достигает суммы взыскания, пишут «Курские известия».

Иск в суд решил поддержать и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, областное правительство будет всегда поддерживать правоохранительные органы, которые берутся за расследование должностных и коррупционных преступлений.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Черноземье#Генпрокуратура#Приграничье#Взыскание#Линия обороны
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