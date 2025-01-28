Генпрокуратура требует взыскать 3,2 млрд с бывших курских чиновников

Posted 28 января, 09:23
Published 28 января, 09:23
Modified 28 января, 09:25
Updated 28 января, 09:25
Генеральная прокуратура направила в суд иск о взыскании 3,2 млрд рублей с бывшего гендиректора Корпорации развития, его заместителей и некоторых подрядчиков, которые не выполнили необходимые работы, хотя предоплату уже получили.
Сообщается, что речь идёт о строительстве фортификационных сооружений, чья стоимость достигает суммы взыскания, пишут «Курские известия».
Иск в суд решил поддержать и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. По его словам, областное правительство будет всегда поддерживать правоохранительные органы, которые берутся за расследование должностных и коррупционных преступлений.