«Ездим и молимся»: с какими проблемами столкнулись переселенцы под Белгородом?

Posted 28 января, 09:05
Published 28 января, 09:05
Modified 28 января, 09:05
Updated 28 января, 09:05
Белгородцы из обстреливаемых сёл жалуются на сложные условия для жизни в тех местах, куда их переселили. Так, бывшим жителям Журавлёвки, которые сейчас разместились в одном из микрорайонов Новой Нелидовки, каждый день приходится ездить через дамбу.
«В эту погоду на сегодня ни въехать, ни выехать. Ездим с детьми через дамбу и молимся. Как детей везти в школу, садик, больницу? Такси не едут, не проходимая [дорога] от слова совсем», — оставила жалобу в Сети белгородка.
Другая жительница добавила, что дорога в микрорайон «разбита в хлам», поэтому доехать куда-либо практически невозможно. Ещё одна белгородка добавляет, что «единственная дорога завалена грязью».
На обращения отреагировала первый заместитель главы Белгородского района Татьяна Круглякова. По её словам, уже в этом году в микрорайоне Лаванда разработают проектно-сметную документацию дополнительного въезда. На какой год запланированы строительные работы, неизвестно.