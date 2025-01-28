«Ездим и молимся»: с какими проблемами столкнулись переселенцы под Белгородом?

Белгородцы из обстреливаемых сёл жалуются на сложные условия для жизни в тех местах, куда их переселили. Так, бывшим жителям Журавлёвки, которые сейчас разместились в одном из микрорайонов Новой Нелидовки, каждый день приходится ездить через дамбу.