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Posted 28 января, 09:05

Published 28 января, 09:05

Modified 28 января, 09:05

Updated 28 января, 09:05

Белгородцы жалуются на отсутствие дороги

«Ездим и молимся»: с какими проблемами столкнулись переселенцы под Белгородом?

28 января 2025, 09:05
Фото: 1MI. Белгородцы жалуются на отсутствие дороги

Белгородские переселенцы жалуются на отсутствие нормальной дороги

По словам переселенцев, проживающих сейчас в Новой Нелидовке, они не могут куда-либо доехать из-за отсутствия качественной дороги. Когда это исправят, не ясно.

Белгородцы из обстреливаемых сёл жалуются на сложные условия для жизни в тех местах, куда их переселили. Так, бывшим жителям Журавлёвки, которые сейчас разместились в одном из микрорайонов Новой Нелидовки, каждый день приходится ездить через дамбу.

«В эту погоду на сегодня ни въехать, ни выехать. Ездим с детьми через дамбу и молимся. Как детей везти в школу, садик, больницу? Такси не едут, не проходимая [дорога] от слова совсем», — оставила жалобу в Сети белгородка.

Другая жительница добавила, что дорога в микрорайон «разбита в хлам», поэтому доехать куда-либо практически невозможно. Ещё одна белгородка добавляет, что «единственная дорога завалена грязью».

На обращения отреагировала первый заместитель главы Белгородского района Татьяна Круглякова. По её словам, уже в этом году в микрорайоне Лаванда разработают проектно-сметную документацию дополнительного въезда. На какой год запланированы строительные работы, неизвестно.

Видео: Света Глебова. страница Вячеслава Гладкова в ВК. Проблемы с дорогой в Белгородском районе
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#Александра Склярова#Видео#Белгородский район#Жалобы#Белгород#Белгородские переселенцы
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