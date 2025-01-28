bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 11:23

Published 28 января, 11:23

Modified 28 января, 11:37

Updated 28 января, 11:37

Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске

Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске

28 января 2025, 11:23
Фото: пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго».
В Белгородской и Калужской областях энергетики обеспечили электроснабжение двух новых жилых комплексов. Подробности рассказали в пресс-службе «Белгородэнерго».

Компании Россети Центр и Россети Центр и Приволжье ведут активную работу по техприсоединению новостроек, содействуя реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Специалисты Белгородэнерго обеспечили выполнение мероприятий для технологического присоединения жилого комплекса «Донецкий» на берегу реки Северский Донец. Для выдачи 640 кВт мощности энергетики построили новую комплектную трансформаторную подстанцию и реконструировали существующую, оснастили КТП новейшими каналами связи и передачи данных, а также проложили более 6 километров кабельных линий электропередачи.

ЖК «Донецкий» рассчитан на 551 квартиру. В каждом доме будет по 59-63 квартиры, первые этажи зданий отдадут под коммерческую недвижимость.

Электроснабжение жилых домов будет осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервным. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир, офисов, общедомовое оборудование, наружное освещение, лифты, домофоны, насосы вентиляции и системы безопасности.

Силами работников Калугаэнерго подключен к электричеству современный жилой квартал «Космос 2.0» в микрорайоне Заовражье в Обнинске. Для электроснабжения микрорайона сотрудники проложили более 7 км кабельных линий 10 кВ, модернизировали высоковольтное оборудование, а также внедрили интеллектуальную систему учета электроэнергии. Максимальная мощность техприсоединения составила 2,5 МВт.

Источник: Telegram-канал «Россети Центр»

Фото: пресс-служба филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго»
Игорь Маковский: «Энергетики были готовы к серьёзным испытаниям в приграничье»
Узнать подробнее
Читайте также:
«Россети Центр» электрифицировали социально значимые объекты в Белгороде и ТулеВ Твери определили лучших специалистов по производственному контролюКогда закончится акция с бесплатной отправкой посылок для белгородцев?
#Валерия Колесникова#Энергетика#Электроснабжение#Белгород#Обнинск#Россети Центр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика