Энергетики обеспечили мощностью новые ЖК в Белгороде и Обнинске

Электроснабжение жилых домов будет осуществляется по второй категории надежности. В случае возникновения нарушения на одной линии, напряжение автоматически будет подано по резервным. Основными объектами потребления станут электрооборудование квартир, офисов, общедомовое оборудование, наружное освещение, лифты, домофоны, насосы вентиляции и системы безопасности.