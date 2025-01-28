bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 14:15

Published 28 января, 14:15

Modified 28 января, 14:31

Updated 28 января, 14:31

За кремацией в Белгородской области чаще обращаются приезжие и украинцы

Эхо спецоперации: почему кремация в Белгороде популярна среди украинцев?

28 января 2025, 14:15
Фото: Изображение Midjourney.

За кремацией в Белгородской области чаще обращаются приезжие и украинцы

Сюжет
СВО
Крематория в области нет, но услугой воспользоваться можно. Чаще её выбирают приезжие и жители Украины. Почему? Рассказали в похоронных агенствах.

После того, как активист и урбанист Константин Кошкин вновь поднял вопрос о строительстве крематория в Белгороде, редакция Бел.Ру решила подготовить большой материал по теме. Эксперты не сошлись во мнении о том, пользуется ли услуга кремации спросом у белгородцев, но рассказали, что она популярна у приезжих. В частности, у украинцев.

«Война идёт, просто [тело — прим. ред.] человека же не переправишь, поэтому делают кремацию. И уже потом урну потихоньку отправляют или ждут, пока закончится это всё, чтобы потом захоронить», — рассказал управляющий похоронного бюро «Белгород Ритуал» Алексей.

Часто за кремацией обращаются и жители приграничья, отметила владелица ритуальной компании «Мемориал» Людмила Красильникова. Сейчас там из-за сложной оперативной обстановки невозможно произвести захоронения, поэтому родственники хранят урны и ждут, когда их можно будет похоронить на родине.

Похоронить нельзя кремировать: стоит ли сжигать умерших белгородцев?
Узнать подробнее
Читайте также:
Чем отличается кремация от погребения?Кремация покойника: что необходимо знать?В Белгороде определили, как хранить урны с прахом умерших после кремации
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Крематорий#Украина#Кремация#Украинцы#Белгород#Константин Кошкин#СВО
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика