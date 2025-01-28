Эхо спецоперации: почему кремация в Белгороде популярна среди украинцев?

Posted 28 января, 14:15
Published 28 января, 14:15
Modified 28 января, 14:31
Updated 28 января, 14:31
После того, как активист и урбанист Константин Кошкин вновь поднял вопрос о строительстве крематория в Белгороде, редакция Бел.Ру решила подготовить большой материал по теме. Эксперты не сошлись во мнении о том, пользуется ли услуга кремации спросом у белгородцев, но рассказали, что она популярна у приезжих. В частности, у украинцев.
«Война идёт, просто [тело — прим. ред.] человека же не переправишь, поэтому делают кремацию. И уже потом урну потихоньку отправляют или ждут, пока закончится это всё, чтобы потом захоронить», — рассказал управляющий похоронного бюро «Белгород Ритуал» Алексей.
Часто за кремацией обращаются и жители приграничья, отметила владелица ритуальной компании «Мемориал» Людмила Красильникова. Сейчас там из-за сложной оперативной обстановки невозможно произвести захоронения, поэтому родственники хранят урны и ждут, когда их можно будет похоронить на родине.