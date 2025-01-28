Эхо спецоперации: почему кремация в Белгороде популярна среди украинцев?

После того, как активист и урбанист Константин Кошкин вновь поднял вопрос о строительстве крематория в Белгороде, редакция Бел.Ру решила подготовить большой материал по теме. Эксперты не сошлись во мнении о том, пользуется ли услуга кремации спросом у белгородцев, но рассказали, что она популярна у приезжих. В частности, у украинцев.