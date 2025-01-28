Дожди и туман заменят белгородцам мороз и снег в январе?

Posted 28 января, 12:42
Published 28 января, 12:42
Modified 28 января, 12:42
Updated 28 января, 12:42
Среда, 29 января, в Белгородской области будет облачной, но с прояснениями. В регионе может пойти небольшой дождь, снега вообще не ожидается. Возможен туман. Порывы южного ветра достигнут 7-12 м/с.
По всей области столбик термометра в ночное время будет колебаться от -1 °С до +4 °С, а днём поднимется до +2…+7 °С.
По данным Гидрометцентра РФ, в Белгороде будет солнечная погода, а дожди не ожидаются. Ночью столбик термометра покажет +2 °С, днём потеплеет до +5 °С.
Добавим, что начало февраля также будет тёплым и бесснежным.