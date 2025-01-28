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Posted 28 января, 12:42

Published 28 января, 12:42

Modified 28 января, 12:42

Updated 28 января, 12:42

В Белгородской области вновь задождит

Дожди и туман заменят белгородцам мороз и снег в январе?

28 января 2025, 12:42
Фото: 1MI. В Белгородской области вновь задождит

В Белгородскую область придут дожди

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Погода
Конец января не порадует белгородцев снегом и холодом. Прогноз погоды на среду опубликовали в пресс-службе регионального МЧС, а также в Гидрометцентре РФ.

Среда, 29 января, в Белгородской области будет облачной, но с прояснениями. В регионе может пойти небольшой дождь, снега вообще не ожидается. Возможен туман. Порывы южного ветра достигнут 7-12 м/с.

По всей области столбик термометра в ночное время будет колебаться от -1 °С до +4 °С, а днём поднимется до +2…+7 °С.

По данным Гидрометцентра РФ, в Белгороде будет солнечная погода, а дожди не ожидаются. Ночью столбик термометра покажет +2 °С, днём потеплеет до +5 °С.

Добавим, что начало февраля также будет тёплым и бесснежным.

Стоит ли белгородцам ожидать выпадения снега до конца января?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Дожди#Прогноз погоды#Белгород
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