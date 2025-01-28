Что-то происходит. В структурах «Приосколья» сменили директоров

В АО «Приосколье» в конце января 2025 года сменился генеральный директор, им стал Сергей Феськов. Он же возглавил ещё пять структур «Приосколья»: ЗАО «Краснояружская зерновая компания», АО «Свекловичное», АО «Приосколье-Агро семена», ЗАО «НКЗ» и ООО «ЛАБАЗЪ».