Что-то происходит. В структурах «Приосколья» сменили директоров

Posted 28 января, 13:18
Published 28 января, 13:18
Modified 28 января, 13:20
Updated 28 января, 13:20
В структуре «Приосколье» начались непонятные движения: в юрлицах, относящихся к холдингу Геннадия Бобрицкого, начали меняться некоторые сведения ЕГРЮЛ.
В АО «Приосколье» в конце января 2025 года сменился генеральный директор, им стал Сергей Феськов. Он же возглавил ещё пять структур «Приосколья»: ЗАО «Краснояружская зерновая компания», АО «Свекловичное», АО «Приосколье-Агро семена», ЗАО «НКЗ» и ООО «ЛАБАЗЪ».
Кроме того, Феськов является учредителем двух компаний с ОКВЭДом «деятельность холдинговых компаний»: ООО «БЕЛИНВЕСТ» и «АГРОТРЕЙД», а также есть фирма «ИНВЕСТ ТРЕЙД».