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Posted 28 января, 13:18

Published 28 января, 13:18

Modified 28 января, 13:20

Updated 28 января, 13:20

В шести структурах «Приосколья» сменился топ-менеджер

Что-то происходит. В структурах «Приосколья» сменили директоров

28 января 2025, 13:18
Фото: Татьяна Лукащева. bel.ru.

В шести структурах «Приосколья» сменился топ-менеджер

Сюжет
Белгородский бизнес
В компаниях «Приосколья» сбежавшего из-под домашнего ареста Геннадия Бобрицкого меняют гендиректоров. Слухи о продаже подтверждаются?

В структуре «Приосколье» начались непонятные движения: в юрлицах, относящихся к холдингу Геннадия Бобрицкого, начали меняться некоторые сведения ЕГРЮЛ.

В АО «Приосколье» в конце января 2025 года сменился генеральный директор, им стал Сергей Феськов. Он же возглавил ещё пять структур «Приосколья»: ЗАО «Краснояружская зерновая компания», АО «Свекловичное», АО «Приосколье-Агро семена», ЗАО «НКЗ» и ООО «ЛАБАЗЪ».

Кроме того, Феськов является учредителем двух компаний с ОКВЭДом «деятельность холдинговых компаний»: ООО «БЕЛИНВЕСТ» и «АГРОТРЕЙД», а также есть фирма «ИНВЕСТ ТРЕЙД».

Напомним, что в середине января 2025 года появились слухи о продаже компаний Бобрицкого «Агрокомплексу» Александра Ткачёва. Сейчас информацию обе фирмы не комментировали. Сам бенефициар «Приосколья» сейчас находится в розыске, ранее ему удалось сбежать из-под домашнего ареста.

Как белгородскому бизнесмену Бобрицкому удалось сбежать из-под домашнего ареста?
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#Алёна Мальцева#Экономика#Бизнес#Приосколье#Геннадий бобрицкий#Белгородский бизнес
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