Бизнесменов Шебекино попросили назначить допвыплаты работникам за особые условия

Первые пять предприятий из Белгородской области скоро подпишут договоры на участие в свободной экономической зоне. Это бизнес из Шебекинского округа и Белгородского района. Задержки связаны с согласованием документов в государственно-правовом управлении президента, но региональные власти планируют завершить процесс в ближайшую неделю. Ещё пять заявок находятся на рассмотрении в Минэкономразвития, где их одобрение ожидается до 15 февраля.