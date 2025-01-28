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Posted 28 января, 07:01

Published 28 января, 07:01

Modified 28 января, 07:01

Updated 28 января, 07:01

Бизнес приграничья попросили назначить дополнительные выплаты работникам

Бизнесменов Шебекино попросили назначить допвыплаты работникам за особые условия

28 января 2025, 07:01
Фото: 1MI. Бизнес приграничья попросили назначить дополнительные выплаты работникам
Сюжет
Выплаты
Чиновники предложили бизнесу поддержать сотрудников выплатами за работу под обстрелами, но инициатива вызвала у предпринимателей удивление.

Администрация Шебекинского округа обратилась к руководителям предприятий с предложением рассмотреть возможность дополнительных выплат сотрудникам, работающим в «особых условиях приграничной территории».

Письмо, подписанное замглавы администрации Станиславом Судьиным, обосновывает просьбу необходимостью защитить права работников и сохранить кадровый потенциал округа. Бизнесменов просили принять решение и уведомить об этом местный комитет развития до 27 января.

Однако инициативу восприняли неоднозначно, пишет «Российская газета». Часть предпринимателей назвала просьбу чиновников «ироничной», отметив, что реальная помощь могла бы быть эффективнее административных рекомендаций. Проблемы приграничного бизнеса, обострившиеся с первых дней конфликта, остаются нерешёнными: оборудование на заводах повреждено, поставки ресурсов нестабильны, а восполнить утрату специалистов пока некем.

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Ранее в Шебекино местные предприниматели возмутились значительным ростом арендных платежей — на 81% с начала 2024 года. Они обратились к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову, подчеркнув, что такие меры сильно усложняют положение бизнеса, и выразили готовность направить средства на восстановление предприятий и поддержку сотрудников. После вмешательства вопрос решили: предпринимателям прислали скорректированные расчёты.

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Напомним, что на территории Белгородской области действует свободная экономическая зона. Новый статус предоставит бизнесу налоговые льготы, включая освобождение от налога на прибыль в федеральный бюджет на десять лет и отмену земельного налога на три года. Также для компаний предусмотрены сниженные страховые взносы — всего 7,6%.

Первые пять предприятий из Белгородской области скоро подпишут договоры на участие в свободной экономической зоне. Это бизнес из Шебекинского округа и Белгородского района. Задержки связаны с согласованием документов в государственно-правовом управлении президента, но региональные власти планируют завершить процесс в ближайшую неделю. Ещё пять заявок находятся на рассмотрении в Минэкономразвития, где их одобрение ожидается до 15 февраля.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Бизнес#Выплаты#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг
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