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Posted 28 января, 15:10

Published 28 января, 15:10

Modified 28 января, 15:12

Updated 28 января, 15:12

«Берут деньги на корову, съедают, берут деньги»: белгородский министр о соцконтрактах

«Берут деньги на корову, съедают, берут деньги»: белгородский министр о соцконтрактах

28 января 2025, 15:10
Фото: Изображение Midjourney.
Об опыте реализации программы по предоставлению соцконтрактов врио министра соцзащиты населения и труда Олеся Митякина рассказала во время встречи с предпринимателями.

По словам чиновницы, опыт большинства регионов в прошлом очень часто демонстрировал, что соцконтракты превращаются в выдачу денег.

Люди покупают корову, съедают корову. Берут снова деньги на корову, съедают корову и снова берут деньги. Так можно, если ты малоимущий. Но наша цель другая. Мы же хотим, чтобы люди «росли».
Олеся Митякина

Митякина отметила, что в Белгородской области соцконтракты от этой схемы максимально уходят.

Наша задача дать человеку не рыбу, а удочку. Хотелось бы, чтобы это было во взаимодействии с предпринимателями.
Олеся Митякина

В ходе реализации социальных контрактов жители Белгородской области чаще всего обращались за финансовой поддержкой для запуска собственного дела в сфере услуг. Особой популярностью пользовались проекты, связанные с открытием пекарен и пиццерий в небольших поселениях и сельских районах.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Предприниматели#Белгород#Финансовая поддержка#Сельские районы#Социальные контракты#Пиццерии#Олеся Митякина
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