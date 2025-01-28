«Берут деньги на корову, съедают, берут деньги»: белгородский министр о соцконтрактах

В ходе реализации социальных контрактов жители Белгородской области чаще всего обращались за финансовой поддержкой для запуска собственного дела в сфере услуг. Особой популярностью пользовались проекты, связанные с открытием пекарен и пиццерий в небольших поселениях и сельских районах.