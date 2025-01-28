«Берут деньги на корову, съедают, берут деньги»: белгородский министр о соцконтрактах

Posted 28 января, 15:10
Published 28 января, 15:10
Modified 28 января, 15:12
Updated 28 января, 15:12
По словам чиновницы, опыт большинства регионов в прошлом очень часто демонстрировал, что соцконтракты превращаются в выдачу денег.
Люди покупают корову, съедают корову. Берут снова деньги на корову, съедают корову и снова берут деньги. Так можно, если ты малоимущий. Но наша цель другая. Мы же хотим, чтобы люди «росли».
Олеся Митякина
Митякина отметила, что в Белгородской области соцконтракты от этой схемы максимально уходят.
Наша задача дать человеку не рыбу, а удочку. Хотелось бы, чтобы это было во взаимодействии с предпринимателями.
Олеся Митякина
В ходе реализации социальных контрактов жители Белгородской области чаще всего обращались за финансовой поддержкой для запуска собственного дела в сфере услуг. Особой популярностью пользовались проекты, связанные с открытием пекарен и пиццерий в небольших поселениях и сельских районах.