«Белый луг» — идеальный пригородный микрорайон

Posted 28 января, 09:38
Published 28 января, 09:38
Modified 28 января, 09:40
Updated 28 января, 09:40
Если вы давно мечтаете о собственном доме за городом, пора воплотить свои планы в жизнь. БИК предлагает земельные участки различной площади в микрорайоне с выгодным расположением. «Белый луг» расположен всего в 10 километрах от областного центра. Это уникальное пространство, гармонично соединяющее живописные природные зоны и динамичную городскую среду.
Отсутствие промышленных зон рядом, соседство с урочищем «Молдавское» обеспечивают возможность семейных прогулок на свежем воздухе и организации выходных на природе. Предусмотрено автобусное сообщение, маршрут № 227.
«Белый луг» предоставляет возможность приобретения как земельных участков для индивидуального жилищного строительства, так и участков коммерческого назначения. Такое предложение открывает широкие перспективы для реализации предпринимательского потенциала покупателей, делая микрорайон особенно привлекательным для развития различных бизнес-идей.
Запущенный в 2023 году проект реализуется в несколько этапов. Для облегчения строительного процесса проведено грейдирование дорог. В настоящее время застройщики могут пользоваться инфраструктурой Севрюково 62.25.
Стоимость участков — от 663 000 рублей. Для бронирования переходите по ссылке и начните новую жизнь уже сегодня.
Подробности можно уточнить в отделе продаж БИК по адресу: г. Белгород, ул. Костюкова, 46 Б, либо по телефону 8 800 301 29 31 (доб. 1).
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