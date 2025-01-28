«Белый луг» — идеальный пригородный микрорайон

Если вы давно мечтаете о собственном доме за городом, пора воплотить свои планы в жизнь. БИК предлагает земельные участки различной площади в микрорайоне с выгодным расположением. «Белый луг» расположен всего в 10 километрах от областного центра. Это уникальное пространство, гармонично соединяющее живописные природные зоны и динамичную городскую среду.