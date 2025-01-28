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Posted 28 января, 09:46

Published 28 января, 09:46

Modified 28 января, 09:46

Updated 28 января, 09:46

В заповеднике «Белогорье» пройдёт учёт диких животных

Белгородцев зовут пересчитать косуль

28 января 2025, 09:46
Фото: 1MI. В заповеднике «Белогорье» пройдёт учёт диких животных
Сюжет
Дикие животные
С 1 по 5 февраля в заповеднике «Белогорье» пройдёт зимний учёт диких копытных животных.

Заповедник «Белогорье» приглашает всех любителей природы и активного отдыха на 31-е зимние учёты диких копытных животных. Мероприятие пройдёт с 1 по 5 февраля на участке «Лес на Ворскле» с 9:00 до 16:00.

Это уникальная возможность лично увидеть животных, таких как косули, кабаны, ласки и лисицы, в их естественной среде обитания. Для участия необходимо записаться заранее по телефону: +7(920) 209-09-31 (до 30 января).

Возраст участников — от 18 лет. Чтобы не замёрзнуть, подготовьте тёплую одежду и удобную непромокаемую обувь. Обязательно захватите термос с чаем и лёгкий перекус.

В 2021 году белгородцы насчитали больше 100 резвых диких кабанов и около 300 грациозных косуль.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Животные#Дикие животные#Заповедник белогорье#Зимний учёт
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