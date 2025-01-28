Белгородцев зовут пересчитать косуль

Posted 28 января, 09:46
Published 28 января, 09:46
Modified 28 января, 09:46
Updated 28 января, 09:46
Заповедник «Белогорье» приглашает всех любителей природы и активного отдыха на 31-е зимние учёты диких копытных животных. Мероприятие пройдёт с 1 по 5 февраля на участке «Лес на Ворскле» с 9:00 до 16:00.
Это уникальная возможность лично увидеть животных, таких как косули, кабаны, ласки и лисицы, в их естественной среде обитания. Для участия необходимо записаться заранее по телефону: +7(920) 209-09-31 (до 30 января).
Возраст участников — от 18 лет. Чтобы не замёрзнуть, подготовьте тёплую одежду и удобную непромокаемую обувь. Обязательно захватите термос с чаем и лёгкий перекус.