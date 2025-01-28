Белгородке Надежде Россинской* предъявили обвинение в госизмене

Ранее белгородской экс-чиновнице Виктории Шинкарук* и её пособнику Александру Холодкову* назначили по 21 году заключения за пособничество терроризму. По данным следствия, они выполнили просьбы бывшего мужа Шинкарук и друга Холодкова, сотрудничающего с украинскими спецслужбами. Шинкарук и Холодков разместили крупные суммы денег и взрывные устройства в тайниках, которые предназначались для терактов на железной дороге в Белгородской области и газовой станции в Волгоградской области.