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Posted 28 января, 12:05

Published 28 января, 12:05

Modified 28 января, 12:05

Updated 28 января, 12:05

Надин Гейслер (Надежда Россинская)*

Белгородке Надежде Россинской* предъявили обвинение в госизмене

28 января 2025, 12:05
Фото: «Фонарь». Надин Гейслер (Надежда Россинская)*
Сюжет
Суд
Арест активистки вновь продлили — в этот раз до 31 марта. Она продолжает отрицать вину.

Надежде Россинской* (также известна как Надин Гейслер), уже находящейся под арестом, предъявили новое обвинение — в государственной измене. Ранее против активистки были возбуждены дела по статьям о публичных призывах к деятельности против безопасности РФ и финансировании терроризма.

Сама Россинская отрицает обвинения и заявляет, что не связана с аккаунтом, через который публиковались призывы отправлять деньги для Вооружённых сил Украины.

Суд тем временем вновь продлил арест девушки, в этот раз — до 31 марта.

* Надежда Россинская внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Белгородскую волонтёрку Россинскую внесли в список террористов и экстремистов
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Белгородскую волонтёрку Надежду Россинскую в 2024 году внесли в список экстремистов и террористов. Её обвиняют в сборе средств для ВСУ и призывах к деятельности против безопасности РФ. Девушка отрицает вину, утверждая, что помогала только российской армии и мирным жителям. Арест Россинской продлевали несколько раз.

ФСБ ранее обнародовала данные о переписке Надежды Россинской. По версии следствия, в сообщениях девушка обсуждала планы получения гражданства Украины, помогала украинским военным и координировала сборы на нужды ВСУ. Россинская якобы контактировала с СБУ и предпринимала попытки уехать в соседнее государство, но столкнулась с отказом. Все материалы стали частью уголовного дела, по которому задержанной грозит до шести лет заключения. Сторона защиты продолжает настаивать на её невиновности.

Суд вновь продлил арест белгородской волонтёрке Надин Гейслер*
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Ранее белгородской экс-чиновнице Виктории Шинкарук* и её пособнику Александру Холодкову* назначили по 21 году заключения за пособничество терроризму. По данным следствия, они выполнили просьбы бывшего мужа Шинкарук и друга Холодкова, сотрудничающего с украинскими спецслужбами. Шинкарук и Холодков разместили крупные суммы денег и взрывные устройства в тайниках, которые предназначались для терактов на железной дороге в Белгородской области и газовой станции в Волгоградской области.

*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов

Мины и деньги «для уплаты долга»? Новые детали дела экс-чиновницы Шинкарук*
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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Суд#Новости Белгорода#Белгород#Госизмена
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