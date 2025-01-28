Белгородке Надежде Россинской* предъявили обвинение в госизмене

Posted 28 января, 12:05
Published 28 января, 12:05
Modified 28 января, 12:05
Updated 28 января, 12:05
Надежде Россинской* (также известна как Надин Гейслер), уже находящейся под арестом, предъявили новое обвинение — в государственной измене. Ранее против активистки были возбуждены дела по статьям о публичных призывах к деятельности против безопасности РФ и финансировании терроризма.
Сама Россинская отрицает обвинения и заявляет, что не связана с аккаунтом, через который публиковались призывы отправлять деньги для Вооружённых сил Украины.
Суд тем временем вновь продлил арест девушки, в этот раз — до 31 марта.
* Надежда Россинская внесена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
Белгородскую волонтёрку Надежду Россинскую в 2024 году внесли в список экстремистов и террористов. Её обвиняют в сборе средств для ВСУ и призывах к деятельности против безопасности РФ. Девушка отрицает вину, утверждая, что помогала только российской армии и мирным жителям. Арест Россинской продлевали несколько раз.
ФСБ ранее обнародовала данные о переписке Надежды Россинской. По версии следствия, в сообщениях девушка обсуждала планы получения гражданства Украины, помогала украинским военным и координировала сборы на нужды ВСУ. Россинская якобы контактировала с СБУ и предпринимала попытки уехать в соседнее государство, но столкнулась с отказом. Все материалы стали частью уголовного дела, по которому задержанной грозит до шести лет заключения. Сторона защиты продолжает настаивать на её невиновности.
Ранее белгородской экс-чиновнице Виктории Шинкарук* и её пособнику Александру Холодкову* назначили по 21 году заключения за пособничество терроризму. По данным следствия, они выполнили просьбы бывшего мужа Шинкарук и друга Холодкова, сотрудничающего с украинскими спецслужбами. Шинкарук и Холодков разместили крупные суммы денег и взрывные устройства в тайниках, которые предназначались для терактов на железной дороге в Белгородской области и газовой станции в Волгоградской области.
*Виктория Шинкарук и Александр Холодков внесены в список экстремистов и террористов