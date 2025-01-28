Аналитика расходов детских карт: на что ребёнок тратит деньги?

Posted 28 января, 10:43
Published 28 января, 10:43
Modified 28 января, 10:45
Updated 28 января, 10:45
Аналитики подсчитали ежемесячные траты детей. Для этого взяли статистику с детскими картами, которые привязываются к счетам родителей. Ежемесячно с них тратят около 4 тыс. рублей, в прошлом году сумма была такой же, но количество транзакций по категориям увеличилось в среднем в полтора раза.
Самыми популярными категориями детских трат стали: супермаркеты (почти 4 млрд рублей), кафе и другие виды общественного питания (1,4 млрд рублей), в категории товары для дома трат на 1,1 млрд рублей, транспортные расходы у детей составили 762 млн рублей, а на медуслуги и красоту (721 млн рублей).
Как уточнил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин, сейчас детям уже редко дают наличные. Подрастающее поколение теперь тоже пользуется банковскими услугами для оплаты проезда, питания, чтобы откладывать деньги. По словам специалиста банка, дети могут научиться грамотно использовать средства, стать более самостоятельными.