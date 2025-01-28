Аналитика расходов детских карт: на что ребёнок тратит деньги?

Аналитики подсчитали ежемесячные траты детей. Для этого взяли статистику с детскими картами, которые привязываются к счетам родителей. Ежемесячно с них тратят около 4 тыс. рублей, в прошлом году сумма была такой же, но количество транзакций по категориям увеличилось в среднем в полтора раза.