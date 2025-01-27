bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 13:15

Published 27 января, 13:15

Modified 27 января, 13:15

Updated 27 января, 13:15

В белгородском пансионате произошла вспышка кишечной инфекции и чесотки?

«Заставляют забрать шантажом»? Родственники белгородцев из пансионата требуют ответов

27 января 2025, 13:15
Фото: 1MI. В белгородском пансионате произошла вспышка кишечной инфекции и чесотки?

Родственники постояльцев пансионата из Белгорода просят ответить на их вопросы

Сюжет
Новости Белгорода
Жители сообщили о вспышке инфекций в белгородском пансионате. По их словам, госпитализировано более 20 постояльцев.

В Белгороде родственники постояльцев одного из пансионатов сообщили о вспышке кишечной инфекции и чесотки. Жалобу они опубликовали в Сети.

«Мы, родственники постояльцев пансионата „Заботливые люди“, хотели бы получить ответы на массу вопросов. <…> В пансионате на улице Калинина, 106 произошла вспышка кишечной инфекции и чесотки, с четверга родственников постояльцев одолевают звонками Роспотребнадзор, полиция, следственный комитет и сам пансионат, нас заставляют уговорами и шантажом забирать своих родственников из рассадника инфекций», — говорится в обращении.

Судя по информации в Сети, в Белгороде действительно есть пансионат «Заботливые люди» — на улице Серафимовича. Однако авторы обращения указывают на ул. Калинина, 106 — по этому адресу находится пансионат «Близкие».

По словам автора обращения, более 20 человек уже госпитализированы, при этом часть пациентов направлена из города в районные больницы:

«Приёмная Иконникова [министра здравоохранения — прим. ред.] сообщает, что такова маршрутизация. И это возмутительно! Некоторые из этих пациентов лежачие, как нам возвращать их в город?» — возмущается белгородец.

Также в комментарии отмечается, что родственники не получили документов о причинах госпитализации или информации о проведении дезинфекционных мероприятий.

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отреагировал на сообщение и в комментариях предложил заявителю написать ему в личные сообщения.

Ранее из-за истории с частным пансионатом «Близкие» возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, оказание небезопасных услуг создало угрозу для жизни пожилых постояльцев. С 20 по 25 января несколько человек с признаками пищевого отравления были госпитализированы. Индивидуальному предпринимателю предъявлены обвинения по статье о нарушении безопасности услуг.

До этого аналогичные нарушения зафиксировали в пансионате «Забота и уют», где прокуратура вынесла два представления и возбудила 12 административных дел.

Пожилые люди из частного пансионата в Белгороде попали в больницы
Узнать подробнее
Читайте также:
История с отравлением в частном пансионате Белгорода привела к уголовному делуВ Белгородской области нашли нарушения в частных пансионатах для пожилых людейВ Белгороде прокуратура выиграла суд по поводу водопровода в пансионате для собак
#Анна Селищева#Происшествия#Новости Белгорода#Инфекции#Белгород#Андрей иконников#Пансионат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика