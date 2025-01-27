«Заставляют забрать шантажом»? Родственники белгородцев из пансионата требуют ответов

Ранее из-за истории с частным пансионатом «Близкие» возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, оказание небезопасных услуг создало угрозу для жизни пожилых постояльцев. С 20 по 25 января несколько человек с признаками пищевого отравления были госпитализированы. Индивидуальному предпринимателю предъявлены обвинения по статье о нарушении безопасности услуг.