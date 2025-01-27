«Заставляют забрать шантажом»? Родственники белгородцев из пансионата требуют ответов

Posted 27 января, 13:15
Published 27 января, 13:15
Modified 27 января, 13:15
Updated 27 января, 13:15
В Белгороде родственники постояльцев одного из пансионатов сообщили о вспышке кишечной инфекции и чесотки. Жалобу они опубликовали в Сети.
«Мы, родственники постояльцев пансионата „Заботливые люди“, хотели бы получить ответы на массу вопросов. <…> В пансионате на улице Калинина, 106 произошла вспышка кишечной инфекции и чесотки, с четверга родственников постояльцев одолевают звонками Роспотребнадзор, полиция, следственный комитет и сам пансионат, нас заставляют уговорами и шантажом забирать своих родственников из рассадника инфекций», — говорится в обращении.
Судя по информации в Сети, в Белгороде действительно есть пансионат «Заботливые люди» — на улице Серафимовича. Однако авторы обращения указывают на ул. Калинина, 106 — по этому адресу находится пансионат «Близкие».
По словам автора обращения, более 20 человек уже госпитализированы, при этом часть пациентов направлена из города в районные больницы:
«Приёмная Иконникова [министра здравоохранения — прим. ред.] сообщает, что такова маршрутизация. И это возмутительно! Некоторые из этих пациентов лежачие, как нам возвращать их в город?» — возмущается белгородец.
Также в комментарии отмечается, что родственники не получили документов о причинах госпитализации или информации о проведении дезинфекционных мероприятий.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников отреагировал на сообщение и в комментариях предложил заявителю написать ему в личные сообщения.
Ранее из-за истории с частным пансионатом «Близкие» возбудили уголовное дело. По данным прокуратуры, оказание небезопасных услуг создало угрозу для жизни пожилых постояльцев. С 20 по 25 января несколько человек с признаками пищевого отравления были госпитализированы. Индивидуальному предпринимателю предъявлены обвинения по статье о нарушении безопасности услуг.
До этого аналогичные нарушения зафиксировали в пансионате «Забота и уют», где прокуратура вынесла два представления и возбудила 12 административных дел.