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Posted 27 января, 09:59

Published 27 января, 09:59

Modified 27 января, 10:04

Updated 27 января, 10:04

Последствия удара со стороны ВСУ

Второй серьёзный пожар за сутки произошёл в Белгородской области после атаки ВСУ

27 января 2025, 09:59
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия удара со стороны ВСУ

ВСУ ударили дроном по Новой Таволжанке в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
FPV-дрон взорвался, что привело к пожару и разрушениям. Что уже известно о последствиях?

27 января село Новая Таволжанка Шебекинского округа стало объектом атаки со стороны беспилотника ВСУ. По предварительным данным, в результате попадания FPV-дрона на территорию частного домовладения возник пожар в гараже, который был полностью уничтожен огнём.

Также повреждены кровля, остекление, стена и ограждение дома. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.

На месте работают оперативные службы, уточняются подробности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия удара со стороны ВСУ
Последствия удара со стороны ВСУ
Последствия удара со стороны ВСУ
Последствия удара со стороны ВСУ. Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Накануне храм Живоначальной Троицы в селе Муром Шебекинского округа был серьёзно повреждён в результате атаки украинского снаряда. В огне полностью сгорел купол здания. Власти оценивают масштаб разрушений, однако восстановительные работы на данный момент невозможны из-за опасной оперативной обстановки. Местные власти совместно с военными работают над сохранением остального имущества храма.

Обстрел привёл к пожару и серьёзным разрушениям в белгородском Шебекино
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
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