Второй серьёзный пожар за сутки произошёл в Белгородской области после атаки ВСУ

Накануне храм Живоначальной Троицы в селе Муром Шебекинского округа был серьёзно повреждён в результате атаки украинского снаряда. В огне полностью сгорел купол здания. Власти оценивают масштаб разрушений, однако восстановительные работы на данный момент невозможны из-за опасной оперативной обстановки. Местные власти совместно с военными работают над сохранением остального имущества храма.