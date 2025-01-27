Второй серьёзный пожар за сутки произошёл в Белгородской области после атаки ВСУ

Posted 27 января, 09:59
Published 27 января, 09:59
Modified 27 января, 10:04
Updated 27 января, 10:04
27 января село Новая Таволжанка Шебекинского округа стало объектом атаки со стороны беспилотника ВСУ. По предварительным данным, в результате попадания FPV-дрона на территорию частного домовладения возник пожар в гараже, который был полностью уничтожен огнём.
Также повреждены кровля, остекление, стена и ограждение дома. К счастью, пострадавших в результате происшествия нет.
На месте работают оперативные службы, уточняются подробности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Накануне храм Живоначальной Троицы в селе Муром Шебекинского округа был серьёзно повреждён в результате атаки украинского снаряда. В огне полностью сгорел купол здания. Власти оценивают масштаб разрушений, однако восстановительные работы на данный момент невозможны из-за опасной оперативной обстановки. Местные власти совместно с военными работают над сохранением остального имущества храма.