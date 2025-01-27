bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 17:48

Published 27 января, 17:48

Modified 27 января, 17:56

Updated 27 января, 17:56

Разрушения

В Валуйском округе при атаке БПЛА полностью сгорел автомобиль белгородца

27 января 2025, 17:48
Фото: 1MI. Разрушения
Сюжет
Новости Белгорода
БПЛА ВСУ атаковали Валуйский округ и Шебекино, полностью уничтожив автомобиль и повредив жилые дома.

В Шебекино произошло попадание боеприпаса в частный дом. В жилом помещении повреждена крыша, выбито остекление, сильно посечён забор и пострадал автомобиль. В селе Кукуевка Валуйского округа также пострадало авто. Транспортное средство полностью сгорело. Оно было припарковано у дома, когда беспилотник его атаковал. Также пострадали два ИЖС.

Предварительно, без пострадавших. Информация о последствиях уточняется.

Второй серьёзный пожар за сутки произошёл в Белгородской области после атаки ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском храме полностью сгорел купол после атаки ВСУ на приграничье: видеоХинштейн раскритиковал министра за названный ущерб Курской области от действий ВСУПочему в Белгороде было громко и где от обстрела горел храм?
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Разрушения#Атака ВСУ#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика