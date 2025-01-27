В Валуйском округе при атаке БПЛА полностью сгорел автомобиль белгородца

В Шебекино произошло попадание боеприпаса в частный дом. В жилом помещении повреждена крыша, выбито остекление, сильно посечён забор и пострадал автомобиль. В селе Кукуевка Валуйского округа также пострадало авто. Транспортное средство полностью сгорело. Оно было припарковано у дома, когда беспилотник его атаковал. Также пострадали два ИЖС.