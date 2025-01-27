В Сети появились фото старинного белгородского храма после серьёзного пожара

Чуть позже в группе «Белгородская митрополия РПЦ» опубликовали фотографии повреждённого при атаке храма. Оказалось, что ВСУ ударили с помощью термобарических снарядов. Затем дрон «Баба-яга» не давал приблизиться подъезжавшим к храму пожарным.