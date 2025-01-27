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Posted 27 января, 17:05

Published 27 января, 17:05

Modified 27 января, 17:05

Updated 27 января, 17:05

Повреждённый ВСУ белгородский храм

В Сети появились фото старинного белгородского храма после серьёзного пожара

27 января 2025, 17:05
Фото: группа ВК «Белгородская митрополия РПЦ». Повреждённый ВСУ белгородский храм
Сюжет
Приграничье
Белгородцам рассказали подробности вчерашней атаки на храм, а также показали фотографии полученных разрушений.

Вчера, 26 января, украинские военные вновь атаковали Белгородскую область. Один из ударов пришёлся по храму, расположенному в селе Муром Шебекинского округа. Из-за случившегося в здании возник пожар, который полностью уничтожил купол.

Глава региона попросил администрацию муниципалитета помочь в вывозе уцелевшего имущества из храма.

В белгородском храме полностью сгорел купол после атаки ВСУ на приграничье: видео
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Чуть позже в группе «Белгородская митрополия РПЦ» опубликовали фотографии повреждённого при атаке храма. Оказалось, что ВСУ ударили с помощью термобарических снарядов. Затем дрон «Баба-яга» не давал приблизиться подъезжавшим к храму пожарным.

Сильных повреждений удалось избежать: в здании полностью сгорел только центральный купол и часть настенной росписи внутри храма. Посекло и фасад храма.

К восстановительным работам приступят сразу после улучшения оперативной обстановки.

Повреждёния после атаки ВСУ на территории белгородского храма
Повреждёния после атаки ВСУ на территории белгородского храма
Повреждёния после атаки ВСУ на территории белгородского храма
Повреждёния после атаки ВСУ на территории белгородского храма
Повреждёния после атаки ВСУ на территории белгородского храма
Повреждёния после атаки ВСУ на территории белгородского храма. Фото: группа ВК «Белгородская митрополия РПЦ»
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#Александра Склярова#Белгородская область#Православный храм#Белгород#Приграничье#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Атака ВСУ
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