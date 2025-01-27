В Сети появились фото старинного белгородского храма после серьёзного пожара

Posted 27 января, 17:05
Published 27 января, 17:05
Modified 27 января, 17:05
Updated 27 января, 17:05
Вчера, 26 января, украинские военные вновь атаковали Белгородскую область. Один из ударов пришёлся по храму, расположенному в селе Муром Шебекинского округа. Из-за случившегося в здании возник пожар, который полностью уничтожил купол.
Глава региона попросил администрацию муниципалитета помочь в вывозе уцелевшего имущества из храма.
Чуть позже в группе «Белгородская митрополия РПЦ» опубликовали фотографии повреждённого при атаке храма. Оказалось, что ВСУ ударили с помощью термобарических снарядов. Затем дрон «Баба-яга» не давал приблизиться подъезжавшим к храму пожарным.
Сильных повреждений удалось избежать: в здании полностью сгорел только центральный купол и часть настенной росписи внутри храма. Посекло и фасад храма.
К восстановительным работам приступят сразу после улучшения оперативной обстановки.