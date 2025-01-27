Въезд закрыт, имущество исчезает: жители села под Белгородом бьют тревогу

Из-за ухудшения оперативной обстановки въезд в сёла Петровка и Соловьёвка Белгородского района закрыли в октябре 2024 года. Сообщалось, что до официального объявления о расселении почти все жители двух сёл Белгородского района покинули свои дома. В октябре в Петровке осталось менее 30 человек, а в Соловьёвке не осталось ни одного жителя.