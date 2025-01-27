Въезд закрыт, имущество исчезает: жители села под Белгородом бьют тревогу

Posted 27 января, 15:03
Published 27 января, 15:03
Modified 27 января, 15:03
Updated 27 января, 15:03
Белгородцы переживают из-за того, что в Петровке могут орудовать мародёры. Такое обращение появилось в Сети от местной жительницы.
Врио главы Белгородского района Татьяна Круглякова пообещала передать информацию в военную полицию для проведения проверки по фактам возможного мародёрства в селе.
Из-за ухудшения оперативной обстановки въезд в сёла Петровка и Соловьёвка Белгородского района закрыли в октябре 2024 года. Сообщалось, что до официального объявления о расселении почти все жители двух сёл Белгородского района покинули свои дома. В октябре в Петровке осталось менее 30 человек, а в Соловьёвке не осталось ни одного жителя.
Это не первые обращения белгородцев о возможном мародёрстве. Так, жители закрытого села Новопетровка Валуйского округа ранее жаловались на тех, кто грабит пустующие дома. Похожие обращения поступали от жителей шебекинского посёлка Красное, а также из Грайворонского округа.
Летом 2024 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что меры защиты имущества от мародёров будут приняты в 14 населённых пунктах, из которых эвакуированы мирные жители. Также власти планировали сотрудничество с Минобороны для обеспечения безопасности на этих территориях.