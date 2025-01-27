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Posted 27 января, 15:03

Published 27 января, 15:03

Modified 27 января, 15:03

Updated 27 января, 15:03

Белгородцы сообщают о новых случаях мародёрства

Въезд закрыт, имущество исчезает: жители села под Белгородом бьют тревогу

27 января 2025, 15:03
Фото: 1MI. Белгородцы сообщают о новых случаях мародёрства

Власти Белгородского района направят в военную полицию обращение о мародёрстве

Сюжет
Приграничье
Переживания возникли у жителей Петровки Белгородского района. Само село закрыто из-за сложной оперативной обстановки.

Белгородцы переживают из-за того, что в Петровке могут орудовать мародёры. Такое обращение появилось в Сети от местной жительницы.

Врио главы Белгородского района Татьяна Круглякова пообещала передать информацию в военную полицию для проведения проверки по фактам возможного мародёрства в селе.

Закрыли въезд ещё в два белгородских села: теперь Петровка и Соловьёвка
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Из-за ухудшения оперативной обстановки въезд в сёла Петровка и Соловьёвка Белгородского района закрыли в октябре 2024 года. Сообщалось, что до официального объявления о расселении почти все жители двух сёл Белгородского района покинули свои дома. В октябре в Петровке осталось менее 30 человек, а в Соловьёвке не осталось ни одного жителя.

Осталось менее 30 человек: белгородцы покинули два села ещё до объявления расселения
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Это не первые обращения белгородцев о возможном мародёрстве. Так, жители закрытого села Новопетровка Валуйского округа ранее жаловались на тех, кто грабит пустующие дома. Похожие обращения поступали от жителей шебекинского посёлка Красное, а также из Грайворонского округа.

Летом 2024 года губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что меры защиты имущества от мародёров будут приняты в 14 населённых пунктах, из которых эвакуированы мирные жители. Также власти планировали сотрудничество с Минобороны для обеспечения безопасности на этих территориях.

«Началось мародёрство»: как в белгородском приграничье обеспечат охрану имущества?
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Белгород#Приграничье#Татьяна Круглякова#Мародёрство
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