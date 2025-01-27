В Белгороде обновят 111 остановок общественного транспорта

Posted 27 января, 12:19
Published 27 января, 12:19
Modified 27 января, 12:21
Updated 27 января, 12:21
В Белгороде собираются модернизировать остановки общественного транспорта по всему городу. Соответствующий тендер опубликовало управление капитального строительства по Белгороду. Всего на работы готовы выделить 23,4 млн рублей. В описании закупки указано, что подрядчик обустроит тротуарное и асфальтобетонное покрытие, проложит кабели, смонтирует конструкции, обустроит подсветку.
В этом этапе работ сами остановочные павильоны устанавливать не будут, займутся только благоустройством прилегающей территории. Закончить победитель аукциона должен будет до 15 декабря 2025 года.
Подготовят к полноценной модернизации 111 остановочных пунктов по всему Белгороду. На проспекте Богдана Хмельницкого, на Сумской, Корочанской, Волчанской, Красноармейской, Магистральной, проспекте Славы и на Преображенской, Губкина и Вокзальной.
Павильоны будут двух типов: 1-й — 6 м на 2,5 м и 3 м в высоту, а 2-го — 12 м на 2,5 м, тоже 3 м в высоту. Никаких дополнительных рендеров в закупке нет, только схема остановок.
Как рассказал ранее мэр Белгорода Валентин Демидов, новые остановки будут с электронным табло, камерами, зарядками и подсветкой. Дизайн будет отсылать к работам инженера Владимира Шухова. Сейчас подобные можно увидеть на Конева и Свято-Троицком бульваре.