Уже весной: почему «Белгород-Арену» и «Сирень» не успели восстановить до конца года?

Posted 27 января, 08:59
Published 27 января, 08:59
Modified 27 января, 09:03
Updated 27 января, 09:03
К восстановлению «Белгород-Арены» и «Сирени» приступили в ноябре прошлого года. Только из областного бюджета на ремонт этих и других спортивных объектов выделили 53 миллиона рублей. Из федерального бюджета пришло ещё 170 миллионов рублей.
Ту же «Белгород-Арену» планировали восстановить до конца 2024-го, но не смогли. Часть пусконаладочных работ по экрану нельзя проводить зимой, необходима температура +10 °C. Поэтому их перенесли на май.
А вот в случае с «Сиренью» проблема возникла с фасадными конструкциями. Как рассказали чиновники на оперативном совещании, новые на замену повреждённым уже заказали, но везут конструкции долго.