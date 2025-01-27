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Posted 27 января, 08:59

Published 27 января, 08:59

Modified 27 января, 09:03

Updated 27 января, 09:03

«Белгород-Арена»

Уже весной: почему «Белгород-Арену» и «Сирень» не успели восстановить до конца года?

27 января 2025, 08:59
Фото: bel.ru. «Белгород-Арена»

Пострадавшую при обстреле «Белгород-Арену» восстановят к лету

Сюжет
Новости Белгорода
Объекты были в числе первых в списках на восстановление, но закончить до конца года их всё равно не успели. Почему и когда планируют доделать работы?

К восстановлению «Белгород-Арены» и «Сирени» приступили в ноябре прошлого года. Только из областного бюджета на ремонт этих и других спортивных объектов выделили 53 миллиона рублей. Из федерального бюджета пришло ещё 170 миллионов рублей.

Ту же «Белгород-Арену» планировали восстановить до конца 2024-го, но не смогли. Часть пусконаладочных работ по экрану нельзя проводить зимой, необходима температура +10 °C. Поэтому их перенесли на май.

А вот в случае с «Сиренью» проблема возникла с фасадными конструкциями. Как рассказали чиновники на оперативном совещании, новые на замену повреждённым уже заказали, но везут конструкции долго.

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#Валерия Колесникова#Сирень#Новости Белгорода#Белгород#Восстановление#Белгород Арена#Спортивные объекты
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