Тренд на нормальный вес ударил по продажам в сетях фастфуда

В России не отстают от глобальных трендов. В индустрии ресторанного бизнеса сообщают, что люди все чаще выбирают полезные блюда, в том числе в заведениях быстрого питания. Для многих россиян, которые самостоятельно не смогли справиться с избыточным весом, изменения к лучшему начались благодаря таким препаратам, как «Оземпик» и его заменители. Эти медикаменты предназначены для тех, кто страдает диабетом или ожирением.