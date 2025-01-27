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Posted 27 января, 15:43

Published 27 января, 15:43

Modified 27 января, 15:43

Updated 27 января, 15:43

Тренд на нормальный вес ударил по продажам в сетях фастфуда

Тренд на нормальный вес ударил по продажам в сетях фастфуда

27 января 2025, 15:43
Фото: Изображение Midjourney.
В прошлом году крупнейшие сети ресторанов быстрого питания столкнулись с падением продаж.

По данным «Лента.Ру», с апреля по июнь 2024 года посещаемость Burger King упала на 3,86%, Wendy’s — на 3,24%, а McDonald’s — на 2,5%.

Эксперты считают, что основная причина такого падения в том, что в обществе распространяется тренд в пользу правильного питания. Предыдущее явление — «бодипозитив» — уже не так интересно людям. По всей видимости, оно было нужно для принятия себя людям с лишним весом, которые не смогли похудеть. Об этом пишет 56orb.

В России не отстают от глобальных трендов. В индустрии ресторанного бизнеса сообщают, что люди все чаще выбирают полезные блюда, в том числе в заведениях быстрого питания. Для многих россиян, которые самостоятельно не смогли справиться с избыточным весом, изменения к лучшему начались благодаря таким препаратам, как «Оземпик» и его заменители. Эти медикаменты предназначены для тех, кто страдает диабетом или ожирением.

В Соединенных Штатах, где более 40% взрослого населения имеет лишний вес (по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний), ежегодно назначается значительное количество рецептов на этот востребованный препарат.

В нашей стране в прошлом году отечественная фармацевтическая компания «Промомед» начала выпуск лекарства на основе семаглутида под названием «Велгия». Этот препарат предназначен для лиц с нарушением обмена веществ, включая ожирение, избыточный вес и диабет второго типа. Разумеется, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Многие пациенты, принимая препараты с семаглутидом, начали не только терять вес, но и избавляться от других пагубных привычек. В частности, у них снизилась тяга к сладким перекусам, фастфуду, а также к курению и алкоголю.

Ссылаясь на имеющиеся аналитические доклады, издание Bloomberg подтверждает, что эти средства действительно уменьшают влечение к сладкому, никотину и алкоголю. В этой связи аналитики высказывают обеспокоенность по поводу снижения объема продаж у производителей такой продукции. Уменьшение объемов продаж в сетях фастфуда служит тому подтверждением.

Тем не менее для большинства людей здоровье, похоже, стало важнее, чем приобретение быстрого и не очень полезного питания.

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