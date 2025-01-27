Топ инвесторов Белгородской области

До всех событий в России Вадим Мошкович был главным владельцем холдинга и председателем совета директоров ГК «Русагро», которая инвестировала в Белгородскую область в 2023 году 3,7 млрд рублей. В настоящее время данные о учредителях компании скрыты в документах в связи с введением санкций, однако бенефициаром продолжает оставаться Вадим Мошкович. Стоит отметить, что инвестиции в необоротные активы дочерних компаний «Русагро-Белгород» и «Русагро-Инвест» вместе составили 2,8 млрд рублей.