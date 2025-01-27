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Posted 27 января, 12:00

Published 27 января, 12:00

Modified 27 января, 12:00

Updated 27 января, 12:00

Топ инвесторов Белгородской области

Топ инвесторов Белгородской области

27 января 2025, 12:00
Фото: Изображение Midjourney.
Несмотря на СВО и статус приграничного региона, инвесторы не обходят Белгородскую область стороной, вкладывая деньги. Ниже представлен рейтинг инвесторов.

Данные для списка основываются на сведениях о тратах на инвестиционные проекты компаний. Ранее журналисты Бел.Ру подготовили рейтинг фирм и организаций, которые инвестировали в Белгородскую область более 100 млн рублей в 2023 году. Таким образом, владельцы этих компаний и сформировали рейтинг топ инвесторов.

1. Геннадий Бобрицкий и «Белгородский бройлер» с «Приосколье»

Бизнесмену принадлежала большая часть доли в УК организации «Белгородский бройлер», которая потратила в 2023 году на инвестиционные проекты 4,4 млрд рублей. Ещё 20% акций числятся за АО «Приосколье», которое также принадлежит Бобрицкому. К слову, инвестиции «Приосколья» за 2023 год достигли 1,7 млрд рублей.

Стоит отметить, что Бобрицкого разыскивают по обвинению в уголовном преступлении, вероятно, связанном с легализацией денежных средств, их присвоением и растратой в крупных масштабах. Мужчину задержали в 2023 году, но позже он был переведён с изолятора под домашний арест и сумел сбежать.

2. Вадим Мошкович и ГК «Русагро»

До всех событий в России Вадим Мошкович был главным владельцем холдинга и председателем совета директоров ГК «Русагро», которая инвестировала в Белгородскую область в 2023 году 3,7 млрд рублей. В настоящее время данные о учредителях компании скрыты в документах в связи с введением санкций, однако бенефициаром продолжает оставаться Вадим Мошкович. Стоит отметить, что инвестиции в необоротные активы дочерних компаний «Русагро-Белгород» и «Русагро-Инвест» вместе составили 2,8 млрд рублей.

3. Валерий Кустов и «Эфко»

«Эфко» специализируется на производстве растительных и животных масел и жиров. В 2023 году было вложено 1,74 млрд рублей в Белгородской области. 1,7 млрд рублей, инвестированных в регион, в основном обеспечило ООО «Еда будущего» в размере 873 млн рублей.

Фактическое количество инвестиций в область превышает это значение. Например, губернатор отметил, что «Эфко» вложило 2 млрд рублей в модернизацию линий переработки подсолнечного масла и сои.

Владельцами компании являются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко, Владислав Романцев, Константин Самченко, Ольга Кожевникова, Олег Харланов и Ростислав Ковалевский.

4. Братья Линники и «Мираторг»

Общий объём инвестиций, вложенных в Белгородскую область компаниями крупнейшего мясного холдинга, составил не менее 1,7 млрд рублей. Наибольший вклад в эту сумму внесли свинокомплекс «Короча» и «Агрохолдинг Ивнянский». Также значительные инвестиции, почти в размере 100 млн рублей, были сделаны «Прохоровским комбикормовым заводом». К началу 2024 года общая сумма инвестиций «Мираторга» в агропромышленный сектор региона достигла 56,5 млрд рублей. Принадлежит холдинг Виктору Линнику и Александру Линнику.

5. Александр Орлов и «Белгранкорм»

Среди крупных инвесторов в Белгородской области — компания по разведению сельскохозяйственной птицы «Белгранкорм». Инвестиции за 2023 год достигли 1,4 млрд рублей. Владелец предприятия — Александр Орлов.

6. Андрей Тютюшев и «Промагро»

Компания «Промагро» — часть агропромышленного холдинга «Сибагро», основным владельцем которого является Андрей Тютюшев. В 2023 году белгородский филиал инвестировал немного более 1 млрд рублей в приобретение нематериальных активов.

7. Дмитрий Палиенко и «Негабаритика»

Компания-перевозчик, принадлежащая Дмитрию Палиенко, в начале второго десятилетия своей работы заняла место среди десяти крупнейших инвесторов Белгородской области, достигнув суммы вложений почти в 1,2 млрд рублей. При этом компания уже не использует дочерние структуры, хотя Палиенко продолжает контролировать и ряд смежных бизнесов, связанных с транспортировкой и другими направлениями.

Стоит отметить, что в 2023 году инвестиционная деятельность организации принесла не только краткосрочные убытки, но и значительную прибыль. В частности, от продажи внеоборотных активов удалось получить более 239 млн рублей, а дополнительные 920 млн рублей были получены за счёт возврата займов и реализации долговых ценных бумаг.

8. Владимир Зотов и «Парк аттракционов»

Открытие парка аттракционов в Белгороде стало важным событием для города, произошедшим в августе 2023 года. Однако к началу 2024 года проект, реализованный под руководством Владимира Зотова, не смог принести прибыль и понёс убытки, превысившие 66 млн рублей.

В своём финансовом отчёте владельцы и руководство признали этот факт, подчеркнув, что проект всё ещё находится на стадии инвестирования. Вложения компании в 2023 году составили внушительную сумму — 1 млрд 188 млн рублей.

9. Гусевы и «Славянка»

Общие инвестиции структуры семьи Гусевых в Старом Осколе, объединённой под брендом «Славянка», в 2023 году составили более 1,1 млрд рублей. Почти миллиард из этой суммы составили средства, направленные на АО «ГПК».

По итогам 2023 года основное юридическое лицо — АО «Кондитерская фабрика „Славянка“» — перешло от убытков к чистой прибыли в размере 2,5 млрд рублей. Компания «Славянка-Люкс» продемонстрировала рост чистой прибыли, увеличив её в 6,7 раза до 3,8 млрд рублей.

В 2023 году кондитерская группа также инвестировала в расширение производства полиграфической продукции и упаковки, что способствовало увеличению производственных мощностей.

#Кристина Семенчук
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