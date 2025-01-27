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Posted 27 января, 13:50

Published 27 января, 13:50

Modified 27 января, 13:50

Updated 27 января, 13:50

Туман вновь окутает Белгородскую область

Стоит ли белгородцам ожидать выпадения снега до конца января?

27 января 2025, 13:50
Фото: 1MI. Туман вновь окутает Белгородскую область

Температура в Белгородской области поднимется до +7 °С

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Погода
До начала февраля в Белгород так и не придёт зима: температура закрепится выше нуля, а из осадков возможен только дождь. Погоду на 28 января узнали в МЧС.

В последний вторник января погода не порадует белгородцев снегопадом. По прогнозу синоптиков, на небе будет облачно, но с прояснениями, а на некоторые районы опустится туман. Осадки вовсе не планируются.

Порывы южного ветра достигнут 6-11 м/с ночью и 7-12 — днём.

В регионе столбик термометра в тёмное время суток не опустится ниже -1 °С, а в светлое будет колебаться от +2 °С до +7 °С. В Белгороде ожидается похожая температура: -2…0 °С ночью и +4…+6 °С — днём.

Метеорологи Гидрометцентра РФ выяснили, что до конца января в Белгородской области так и не выпадет снег. А в первый день февраля и вовсе пойдёт дождь.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Туман#Погода#Новости Белгорода#Прогноз погоды#Белгород
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