Стоит ли белгородцам ожидать выпадения снега до конца января?

Posted 27 января, 13:50
Published 27 января, 13:50
Modified 27 января, 13:50
Updated 27 января, 13:50
В последний вторник января погода не порадует белгородцев снегопадом. По прогнозу синоптиков, на небе будет облачно, но с прояснениями, а на некоторые районы опустится туман. Осадки вовсе не планируются.
Порывы южного ветра достигнут 6-11 м/с ночью и 7-12 — днём.
В регионе столбик термометра в тёмное время суток не опустится ниже -1 °С, а в светлое будет колебаться от +2 °С до +7 °С. В Белгороде ожидается похожая температура: -2…0 °С ночью и +4…+6 °С — днём.
Метеорологи Гидрометцентра РФ выяснили, что до конца января в Белгородской области так и не выпадет снег. А в первый день февраля и вовсе пойдёт дождь.