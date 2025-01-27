SHOT: белгородке с дочерью пришлось спасаться бегством от мужа из Лондона

Даррана задержала полиция и даже возбудила в отношении него дело о насилии и угрозе жизни, но позже его выпустили под залог. Небольшую защиту для белгородки всё же сделали: Даррану запретили приближаться к своим жене и дочери. Поэтому он принял решение переехать в Австралию, а Елена с семьёй вернулась в Белгород, сообщает медиа.