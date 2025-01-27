SHOT: белгородке с дочерью пришлось спасаться бегством от мужа из Лондона

Posted 27 января, 08:02
Published 27 января, 08:02
Modified 27 января, 08:06
Updated 27 января, 08:06
Уроженка Белгорода Елена познакомилась с англичанином Дарраном Уилдоном в Сети, а в 2015 году они сыграли свадьбу и поселились в Лондоне. Спустя два года у пары родилась дочь.
Однако после начала СВО на Украине сказка, утверждает белгородка, закончилась. Как пишет Telegram-канал SHOT, якобы английская пропаганда сильно повлияла на мужа Елены, поэтому он стал ненавидеть не только всех русских, но и всю свою новоприобретённую русскоязычную семью.
Утверждается, что мужчина оскорблял родственников, а затем и вовсе начал избивать и запирать их в кладовке. Когда Елене на помощь прилетела мать, та же участь постигла и её.
Спустя время ситуация ещё больше ухудшилась: у Даррана якобы появились припадки неконтролируемого гнева из-за запрещённых препаратов и алкоголя. Елена вместе с дочкой и матерью сбежали от мужчины босиком — им помогли соседи.
Даррана задержала полиция и даже возбудила в отношении него дело о насилии и угрозе жизни, но позже его выпустили под залог. Небольшую защиту для белгородки всё же сделали: Даррану запретили приближаться к своим жене и дочери. Поэтому он принял решение переехать в Австралию, а Елена с семьёй вернулась в Белгород, сообщает медиа.
По словам женщины, после случившегося у её дочери психологическая травма: она отказывается учить английский в школе и боится выходить на улицу.
Также сообщается, что англичанин теперь якобы обвинил белгородку в похищении дочери. Утверждается, что приставы уже начали розыск, однако официальных комментариев по этому поводу не было.