bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 08:02

Published 27 января, 08:02

Modified 27 января, 08:06

Updated 27 января, 08:06

Женщина также сообщала об избиениях

SHOT: белгородке с дочерью пришлось спасаться бегством от мужа из Лондона

27 января 2025, 08:02
Фото: Изображение Midjourney. Женщина также сообщала об избиениях
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородка вышла замуж за англичанина и родила ему дочь. Утверждается, что якобы после начала СВО мужчина начал ненавидеть русских, включая свою семью.

Уроженка Белгорода Елена познакомилась с англичанином Дарраном Уилдоном в Сети, а в 2015 году они сыграли свадьбу и поселились в Лондоне. Спустя два года у пары родилась дочь.

Однако после начала СВО на Украине сказка, утверждает белгородка, закончилась. Как пишет Telegram-канал SHOT, якобы английская пропаганда сильно повлияла на мужа Елены, поэтому он стал ненавидеть не только всех русских, но и всю свою новоприобретённую русскоязычную семью.

Утверждается, что мужчина оскорблял родственников, а затем и вовсе начал избивать и запирать их в кладовке. Когда Елене на помощь прилетела мать, та же участь постигла и её.

Спустя время ситуация ещё больше ухудшилась: у Даррана якобы появились припадки неконтролируемого гнева из-за запрещённых препаратов и алкоголя. Елена вместе с дочкой и матерью сбежали от мужчины босиком — им помогли соседи.

Даррана задержала полиция и даже возбудила в отношении него дело о насилии и угрозе жизни, но позже его выпустили под залог. Небольшую защиту для белгородки всё же сделали: Даррану запретили приближаться к своим жене и дочери. Поэтому он принял решение переехать в Австралию, а Елена с семьёй вернулась в Белгород, сообщает медиа.

По словам женщины, после случившегося у её дочери психологическая травма: она отказывается учить английский в школе и боится выходить на улицу.

Также сообщается, что англичанин теперь якобы обвинил белгородку в похищении дочери. Утверждается, что приставы уже начали розыск, однако официальных комментариев по этому поводу не было.

«Виден их почерк»: Великобритания помогает ВСУ атаковать Белгородскую область?
Узнать подробнее
Читайте также:
Под Белгородом мужчина угрожал бывшей супруге расправой с ружьёмАвтомобиль семейной пары под Белгородом попал под удар FPV-дрона — супруги раненыСупруги, будучи агентами украинской разведки, готовили теракт под Белгородом
#Александра Склярова#Новости Белгорода#Побег#Лондон#Муж#Дочь#Белгород#Избиения
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика