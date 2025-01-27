СГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»

«Академия стальных возможностей ТЕХ» — трехэтапная программа оплачиваемой стажировки. В первом этапе студенты в онлайн-формате знакомятся с компанией и ее топ-менеджерами, проходят дистанционное обучение по курсам Университета НЛМК. Во втором и третьем этапах их ждет очная стажировка в компании под руководством опытных наставников и самостоятельная работа по выбранному направлению.