СГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»

Posted 27 января, 12:10
Published 27 января, 12:10
Modified 27 января, 12:13
Updated 27 января, 12:13
Этот проект поможет старшекурсникам вузов познакомиться с современной горно-металлургической промышленностью и получить работу на комбинате.
В этом году в приоритете — студенты технических специальностей. СГОК предлагает три направления программы на должности: механик горных машин и оборудования, инженер по автоматизации технологических процессов, специалист по железнодорожно-транспортному обслуживанию. Принять участие в программе смогут старшекурсники вузов с хорошей успеваемостью и активной жизненной позицией.
«Академия стальных возможностей ТЕХ» — трехэтапная программа оплачиваемой стажировки. В первом этапе студенты в онлайн-формате знакомятся с компанией и ее топ-менеджерами, проходят дистанционное обучение по курсам Университета НЛМК. Во втором и третьем этапах их ждет очная стажировка в компании под руководством опытных наставников и самостоятельная работа по выбранному направлению.
Набор студентов в новую волну «Академии стальных возможностей ТЕХ» продлится до 21 марта включительно. Заявку на участие можно подать на официальном сайте .
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