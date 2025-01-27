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Posted 27 января, 12:10

Published 27 января, 12:10

Modified 27 января, 12:13

Updated 27 января, 12:13

СГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»

СГОК приглашает студентов в «Академию стальных возможностей ТЕХ»

27 января 2025, 12:10
Фото: Стойленский ГОК .
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) набирает студентов в четвертую волну программы «Академия стальных возможностей ТЕХ».

Этот проект поможет старшекурсникам вузов познакомиться с современной горно-металлургической промышленностью и получить работу на комбинате.

В этом году в приоритете — студенты технических специальностей. СГОК предлагает три направления программы на должности: механик горных машин и оборудования, инженер по автоматизации технологических процессов, специалист по железнодорожно-транспортному обслуживанию. Принять участие в программе смогут старшекурсники вузов с хорошей успеваемостью и активной жизненной позицией.

«Академия стальных возможностей ТЕХ» — трехэтапная программа оплачиваемой стажировки. В первом этапе студенты в онлайн-формате знакомятся с компанией и ее топ-менеджерами, проходят дистанционное обучение по курсам Университета НЛМК. Во втором и третьем этапах их ждет очная стажировка в компании под руководством опытных наставников и самостоятельная работа по выбранному направлению.

Набор студентов в новую волну «Академии стальных возможностей ТЕХ» продлится до 21 марта включительно. Заявку на участие можно подать на официальном сайте .

Реклама. НЛМК ПАО. erid: 2W5zFGs4Yat

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Университет#Сгок#Стажировка#Белгород
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