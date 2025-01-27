«Пусть подают в суд»: в Белгороде создадут комиссию по проверке частных пансионатов

Основная задача, как заверили на оперсовещании, — проверить действующие платные пансионаты и подобные учреждения в том числе и из других регионов. Гладков заявил, что известно о существовании воронежской организации на территории Белгородской области. Далее — зафиксировать нарушения, если те есть, предложить помощь и рекомендации в их исправлении, т. к. стоит «задача не сломать, а разобраться и решить»., потому что в данном случае «закрыть — не решение проблемы». Также — мониторинг сообщений в сети.