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Posted 27 января, 15:23

Published 27 января, 15:23

Modified 27 января, 15:25

Updated 27 января, 15:25

Пенсионеры

«Пусть подают в суд»: в Белгороде создадут комиссию по проверке частных пансионатов

27 января 2025, 15:23
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионеры

Частные пансионаты начнут проверять на соблюдение прав пожилых белгородцев

Сюжет
Уголовное дело
После госпитализации белгородцев из частного пансионата принято решение создать комиссию по надзору. Гладков заявил, что готов «опубличить» имена и адреса детей, оставивших родителей.

В прошлом году, как озвучили на оперсовещании правительства Белгородской области, возникло достаточно много жалоб на нарушения прав пожилых людей, находящихся в частных пансионатах. По словам Жанны Киреевой, по данным обращениям провели проверки, в ходе которых выяснилось, что указанные организации вообще не числятся в реестре оказывающих социальные услуги на территории Белгородской области.

«Всё отдано на откуп договорным отношениям между пансионатом и родственниками проживающего», — отчиталась чиновница.

Собственники таких пансионатов, как выяснилось, проживают вне региона, сотрудников не хватает. Те, кто есть, не имеют соответствующих документов и оформления.

Свои услуги организации предоставляли в домах, взятых в аренду и не отвечающих требованиям для заявленной деятельности. В том числе это и санитарно-эпидемиологические, и пожарные, и антитеррористические требования.

Так, продолжила уполномоченный по правам человека, на прошлой неделе госпитализировали группу пожилых белгородцев из-за вспышки заболеваемости в одном из них. Сейчас там работают прокуратура и РПН.

Киреева предложила сформировать комиссию, которая будет заниматься выявлением подобных пансионатов, оценит ситуацию в Белгородской области, оценит деятельность, соответствие нормам коммерческих организаций и т. п. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области также заявила, что госдума рассматривает проект, который на законодательном уровне обяжет включать подобных поставщиков в реестр.

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Как итог — возбуждено уголовное дело по ст. 233 ч. 1 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За нарушение статьи полагается штраф в размере до 300 тысяч руб или лишение свободы до двух лет либо штраф в полмиллиона и лишение свободы до шести лет. Также собственникам предъявлен ряд других жёстких нарушений.

Вячеслав Гладков заявил, что министерство здравоохранения возьмётся за охрану состояния пострадавших стариков. То же самое касается и тех, кто остаётся в пансионатах. В том числе при помощи со стороны медработников и сотрудников соцзащиты, которые будут осуществлять ежедневный контроль за происходящим. Также, глава региона заверил, что вопрос обеспечения необходимыми лекарственными препаратами также возьмут на контроль до окончания разбирательств, как и питание:

«Надеюсь, что министерство соцзащиты согласиться, что необходимо связаться с родственниками и предлагать забрать своих родителей. Как я понимаю ситуацию, родственники есть, потому что они оплачивают эти услуги. Все эти люди старшего возраста сейчас брошены там на откуп людям, которые нарушают все мыслимые и немыслимые нормы. И им платят ежемесячно. Все там имеют постоянное место жительства. Поэтому моё предложение — обеспечить возвращение пострадавших людей по месту прописки. Министерству социальной защиты взять контроль, <…> потому что, по неподтверждённой информации, дети начинают отказываться от родителей».

Если о подобной ситуации станет известно, предупредил губернатор, он готов лично назвать общественности имена и места работы тех, кто такое решение принял.

«Несмотря на то, что есть закон о персональных данных, я озвучу фамилии этих детей, место работы, адреса их проживания. И пусть я возьму на себя ответственность за неисполнение закона, но я назову имена этих „героев сегодняшнего времени“. А как с ними ещё бороться? Поэтому предлагаю не доводить до этой крайности», — высказался губернатор Белгородской области.

Глава региона заявил, что в случае нарушения прав пожилых людей, необходимо учитывать законодательные возможности для помощи им по аналогии с законодательством о «защите прав и свобод детей» и обращаться в суд. А если не помогает, то всё-таки «публичить»:

«Пусть все знают. Ничего страшного я не вижу. Готов даже к судам. Пусть на меня подадут в суд. <…> Готов встретиться с ними в суде и показать, как они относятся к тем людям, которым они обязаны жизнью. Всем, что у них есть».

Комиссию всё же создадут. В неё войдут министры здравоохранения и соцзащиты, уполномоченный по правам человека, представители РПН и МЧС, а также пригласили войти в состав главного прокурора по Белгородской области и главу регионального УМВД. К её деятельности присоединяться и «наиболее ответственные» представители от районов и округов. Возглавит комиссию врио замгубернатора и руководитель администрации Александр Лоренц.

Основная задача, как заверили на оперсовещании, — проверить действующие платные пансионаты и подобные учреждения в том числе и из других регионов. Гладков заявил, что известно о существовании воронежской организации на территории Белгородской области. Далее — зафиксировать нарушения, если те есть, предложить помощь и рекомендации в их исправлении, т. к. стоит «задача не сломать, а разобраться и решить»., потому что в данном случае «закрыть — не решение проблемы». Также — мониторинг сообщений в сети.

Свою точку зрения губернатор объяснил тем, что действительно существует проблема с брошенными стариками и пансионатами, в которых область нуждается. Поэтому подобное предпринимается для того, чтобы выявить недобросовестных организаторов и помочь добросовестным начинающим.

Результаты работы комиссии представят через три недели.

#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Уголовное дело#Проверка#Мониторинг#Новости Белгорода#Социальная защита#Пожилые люди#Белгород
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