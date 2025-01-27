«Пусть подают в суд»: в Белгороде создадут комиссию по проверке частных пансионатов

Posted 27 января, 15:23
Published 27 января, 15:23
Modified 27 января, 15:25
Updated 27 января, 15:25
В прошлом году, как озвучили на оперсовещании правительства Белгородской области, возникло достаточно много жалоб на нарушения прав пожилых людей, находящихся в частных пансионатах. По словам Жанны Киреевой, по данным обращениям провели проверки, в ходе которых выяснилось, что указанные организации вообще не числятся в реестре оказывающих социальные услуги на территории Белгородской области.
«Всё отдано на откуп договорным отношениям между пансионатом и родственниками проживающего», — отчиталась чиновница.
Собственники таких пансионатов, как выяснилось, проживают вне региона, сотрудников не хватает. Те, кто есть, не имеют соответствующих документов и оформления.
Свои услуги организации предоставляли в домах, взятых в аренду и не отвечающих требованиям для заявленной деятельности. В том числе это и санитарно-эпидемиологические, и пожарные, и антитеррористические требования.
Так, продолжила уполномоченный по правам человека, на прошлой неделе госпитализировали группу пожилых белгородцев из-за вспышки заболеваемости в одном из них. Сейчас там работают прокуратура и РПН.
Киреева предложила сформировать комиссию, которая будет заниматься выявлением подобных пансионатов, оценит ситуацию в Белгородской области, оценит деятельность, соответствие нормам коммерческих организаций и т. п. Уполномоченный по правам человека в Белгородской области также заявила, что госдума рассматривает проект, который на законодательном уровне обяжет включать подобных поставщиков в реестр.
Как итог — возбуждено уголовное дело по ст. 233 ч. 1 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». За нарушение статьи полагается штраф в размере до 300 тысяч руб или лишение свободы до двух лет либо штраф в полмиллиона и лишение свободы до шести лет. Также собственникам предъявлен ряд других жёстких нарушений.
Вячеслав Гладков заявил, что министерство здравоохранения возьмётся за охрану состояния пострадавших стариков. То же самое касается и тех, кто остаётся в пансионатах. В том числе при помощи со стороны медработников и сотрудников соцзащиты, которые будут осуществлять ежедневный контроль за происходящим. Также, глава региона заверил, что вопрос обеспечения необходимыми лекарственными препаратами также возьмут на контроль до окончания разбирательств, как и питание:
«Надеюсь, что министерство соцзащиты согласиться, что необходимо связаться с родственниками и предлагать забрать своих родителей. Как я понимаю ситуацию, родственники есть, потому что они оплачивают эти услуги. Все эти люди старшего возраста сейчас брошены там на откуп людям, которые нарушают все мыслимые и немыслимые нормы. И им платят ежемесячно. Все там имеют постоянное место жительства. Поэтому моё предложение — обеспечить возвращение пострадавших людей по месту прописки. Министерству социальной защиты взять контроль, <…> потому что, по неподтверждённой информации, дети начинают отказываться от родителей».
Если о подобной ситуации станет известно, предупредил губернатор, он готов лично назвать общественности имена и места работы тех, кто такое решение принял.
«Несмотря на то, что есть закон о персональных данных, я озвучу фамилии этих детей, место работы, адреса их проживания. И пусть я возьму на себя ответственность за неисполнение закона, но я назову имена этих „героев сегодняшнего времени“. А как с ними ещё бороться? Поэтому предлагаю не доводить до этой крайности», — высказался губернатор Белгородской области.
Глава региона заявил, что в случае нарушения прав пожилых людей, необходимо учитывать законодательные возможности для помощи им по аналогии с законодательством о «защите прав и свобод детей» и обращаться в суд. А если не помогает, то всё-таки «публичить»:
«Пусть все знают. Ничего страшного я не вижу. Готов даже к судам. Пусть на меня подадут в суд. <…> Готов встретиться с ними в суде и показать, как они относятся к тем людям, которым они обязаны жизнью. Всем, что у них есть».
Комиссию всё же создадут. В неё войдут министры здравоохранения и соцзащиты, уполномоченный по правам человека, представители РПН и МЧС, а также пригласили войти в состав главного прокурора по Белгородской области и главу регионального УМВД. К её деятельности присоединяться и «наиболее ответственные» представители от районов и округов. Возглавит комиссию врио замгубернатора и руководитель администрации Александр Лоренц.
Основная задача, как заверили на оперсовещании, — проверить действующие платные пансионаты и подобные учреждения в том числе и из других регионов. Гладков заявил, что известно о существовании воронежской организации на территории Белгородской области. Далее — зафиксировать нарушения, если те есть, предложить помощь и рекомендации в их исправлении, т. к. стоит «задача не сломать, а разобраться и решить»., потому что в данном случае «закрыть — не решение проблемы». Также — мониторинг сообщений в сети.
Свою точку зрения губернатор объяснил тем, что действительно существует проблема с брошенными стариками и пансионатами, в которых область нуждается. Поэтому подобное предпринимается для того, чтобы выявить недобросовестных организаторов и помочь добросовестным начинающим.
Результаты работы комиссии представят через три недели.