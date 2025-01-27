Пожилые люди из частного пансионата в Белгороде попали в больницы

Posted 27 января, 09:04
Published 27 января, 09:04
Modified 27 января, 09:07
Updated 27 января, 09:07
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в одном из частных пансионатов Белгорода на прошлой неделе повлекло групповую заболеваемость пожилых людей, которые там находятся. Пенсионеров пришлось госпитализировать.
После получения информации из медучреждений прокуратура области организовала совместные проверки с участием контрольно-надзорных органов. Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению причин такой ситуации.
Киреева отметила, что для оказания помощи пожилым людям оперативно подключились министерства здравоохранения, соцзащиты области, администрация Белгорода и волонтёры.
По фактам ненадлежащего состояния социальных услуг по уходу и нарушения санитарно-эпидемиологических правил материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело. Прокуратура также возбудила постановления о привлечении собственника пансионата к административной ответственности по ряду нарушений законодательства.
Как сообщили в областной прокуратуре, нарушения зафиксировали в частном пансионате «Близкие люди». Ранее аналогичные нарушения выявили в частном пансионате «Забота и уют».