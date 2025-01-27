Пожилые люди из частного пансионата в Белгороде попали в больницы

По фактам ненадлежащего состояния социальных услуг по уходу и нарушения санитарно-эпидемиологических правил материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело. Прокуратура также возбудила постановления о привлечении собственника пансионата к административной ответственности по ряду нарушений законодательства.