bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 09:04

Published 27 января, 09:04

Modified 27 января, 09:07

Updated 27 января, 09:07

Пожилые люди из частного пансионата в Белгороде попали в больницы

Пожилые люди из частного пансионата в Белгороде попали в больницы

27 января 2025, 09:04
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Прокуратура
Владельца пансионата привлекли к административной ответственности. Также расследуется уголовное дело.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в одном из частных пансионатов Белгорода на прошлой неделе повлекло групповую заболеваемость пожилых людей, которые там находятся. Пенсионеров пришлось госпитализировать.

После получения информации из медучреждений прокуратура области организовала совместные проверки с участием контрольно-надзорных органов. Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по установлению причин такой ситуации.

Киреева отметила, что для оказания помощи пожилым людям оперативно подключились министерства здравоохранения, соцзащиты области, администрация Белгорода и волонтёры.

По фактам ненадлежащего состояния социальных услуг по уходу и нарушения санитарно-эпидемиологических правил материалы проверки прокуратура направила в следственные органы. В результате возбуждено уголовное дело. Прокуратура также возбудила постановления о привлечении собственника пансионата к административной ответственности по ряду нарушений законодательства.

Как сообщили в областной прокуратуре, нарушения зафиксировали в частном пансионате «Близкие люди». Ранее аналогичные нарушения выявили в частном пансионате «Забота и уют».

В Белгородской области нашли нарушения в частных пансионатах для пожилых людей
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде прокуратура выиграла суд по поводу водопровода в пансионате для собакПрокуратура подала в суд из-за отсутствия водопровода в пансионате для собак в БелгородеЧиновники отказались закрыть пансионат для собак в Белгороде, несмотря на нарушения
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Роспотребнадзор#Прокуратура#Уголовное дело#Административная ответственность#Социальные услуги#Заболевание#Госпитализация#Пожилые люди#Белгород#Пансионат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика