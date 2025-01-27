Пожилой белгородец погиб на своей веранде из-за плохой проводки

В тот же день в селе Богородское Новооскольского округа из-за неисправности систем загорелся ВАЗ-2110, а в Алексеевке вспыхнула бытовка производственного здания — внутри неё пострадали спецодежда и инвентарь. Предполагается, что во втором случае пожар возник из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.