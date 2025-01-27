Пожилой белгородец погиб на своей веранде из-за плохой проводки

Posted 27 января, 09:27
Published 27 января, 09:27
Modified 27 января, 09:29
Updated 27 января, 09:29
Смертельный пожар случился 26 января в хуторе Басов Борисовского района. Из-за неправильного монтажа проводки на веранде частного дома загорелся потолок. В пожаре погиб 85-летний собственник жилья.
В тот же день в селе Богородское Новооскольского округа из-за неисправности систем загорелся ВАЗ-2110, а в Алексеевке вспыхнула бытовка производственного здания — внутри неё пострадали спецодежда и инвентарь. Предполагается, что во втором случае пожар возник из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.
Также пожарные четыре раза тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 525 «квадратов».
Всего же за минувшую неделю в Белгородской области зарегистрировали 23 пожара, девять из них произошли в жилье.