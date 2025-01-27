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Posted 27 января, 09:27

Published 27 января, 09:27

Modified 27 января, 09:29

Updated 27 января, 09:29

Смертельный пожар произошёл в Борисовском районе

Пожилой белгородец погиб на своей веранде из-за плохой проводки

27 января 2025, 09:27
Фото: 1MI. Смертельный пожар произошёл в Борисовском районе

В огне в Белгородской области погиб пенсионер

Сюжет
Пожар
За минувшую неделю в регионе зарегистрировали 23 пожара, девять из которых — в жилье. Один человек погиб.

Смертельный пожар случился 26 января в хуторе Басов Борисовского района. Из-за неправильного монтажа проводки на веранде частного дома загорелся потолок. В пожаре погиб 85-летний собственник жилья.

В тот же день в селе Богородское Новооскольского округа из-за неисправности систем загорелся ВАЗ-2110, а в Алексеевке вспыхнула бытовка производственного здания — внутри неё пострадали спецодежда и инвентарь. Предполагается, что во втором случае пожар возник из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.

Также пожарные четыре раза тушили возгорания сухой травы и мусора на общей площади 525 «квадратов».

Всего же за минувшую неделю в Белгородской области зарегистрировали 23 пожара, девять из них произошли в жилье.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Гибель#Борисовский район#Белгород#Алексеевский горокруг#Новооскольский горокруг
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