Появились доказательства смерти скандально известного блогера Лены Миро?

Лена Миро, блогер из Старого Оскола, прославилась своими скандальными постами на платформе LiveJournal, где она активно комментировала жизнь знаменитостей и обсуждала общественные темы. В последние годы она исчезла из публичного поля, но новости о её смерти в 2024 году снова привлекли внимание.