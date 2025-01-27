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Posted 27 января, 08:39

Published 27 января, 08:39

Modified 27 января, 08:43

Updated 27 января, 08:43

Елена Миро

Появились доказательства смерти скандально известного блогера Лены Миро?

27 января 2025, 08:39
Фото: Baza. Елена Миро

В России ликвидировали ИП блогера из Старого Оскола Лены Миро

Сообщалось, что блогер Лена Миро, скандально известная своей резкостью, умерла в апреле 2024 года, однако официального подтверждения не было. В Сети утверждают, что нашли доказательства.

В конце апреля 2024 года сообщалось, что блогер Лена Миро (Елена Мироненко) якобы скончалась в США в результате ДТП. По информации анонимных источников, она попала в аварию, впала в кому и несколько месяцев спустя умерла.

Официально смерть не была подтверждена. Личность Лены Миро оставалась окутанной тайной, а её биография полна неясностей, что лишь усилило сомнения относительно её смерти.

Baza заметила, что ИП блогера прекратило деятельность в РФ, что может быть косвенным подтверждением её смерти. И действительно: по данным rusprofile.ru, деятельность прекращена 20 апреля 2024 года с формулировкой «прекращение деятельности в связи со смертью».

ИП Мироненко Елена Владимировна ликвидировано в связи со смертью
ИП Мироненко Елена Владимировна ликвидировано в связи со смертью. Фото: bel.ru, скриншот с сайта rusprofile.ru

Лена Миро, блогер из Старого Оскола, прославилась своими скандальными постами на платформе LiveJournal, где она активно комментировала жизнь знаменитостей и обсуждала общественные темы. В последние годы она исчезла из публичного поля, но новости о её смерти в 2024 году снова привлекли внимание.

Скандально известный белгородский блогер Лена Миро умерла в США?
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#Анна Селищева#Общество#Старый Оскол#Смерть#Блогер#Белгород#Елена мироненко#Лена Миро
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