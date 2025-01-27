Появились доказательства смерти скандально известного блогера Лены Миро?

Posted 27 января, 08:39
Published 27 января, 08:39
Modified 27 января, 08:43
Updated 27 января, 08:43
В конце апреля 2024 года сообщалось, что блогер Лена Миро (Елена Мироненко) якобы скончалась в США в результате ДТП. По информации анонимных источников, она попала в аварию, впала в кому и несколько месяцев спустя умерла.
Официально смерть не была подтверждена. Личность Лены Миро оставалась окутанной тайной, а её биография полна неясностей, что лишь усилило сомнения относительно её смерти.
Baza заметила, что ИП блогера прекратило деятельность в РФ, что может быть косвенным подтверждением её смерти. И действительно: по данным rusprofile.ru, деятельность прекращена 20 апреля 2024 года с формулировкой «прекращение деятельности в связи со смертью».
Лена Миро, блогер из Старого Оскола, прославилась своими скандальными постами на платформе LiveJournal, где она активно комментировала жизнь знаменитостей и обсуждала общественные темы. В последние годы она исчезла из публичного поля, но новости о её смерти в 2024 году снова привлекли внимание.