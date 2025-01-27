Пока пенсионеры были под угрозой, белгородцы жаловались на избивших их силовиков

Posted 27 января, 15:30
Published 27 января, 15:30
Modified 27 января, 15:30
Updated 27 января, 15:30
27 января на заседании областного правительства стало известно о вспышке болезни в одном из частных пансионатов. Сотрудники попросили родственников забрать пенсионеров домой, но те отказались, что возмутило губернатора Вячеслава Гладкова.
Позже стало известно, что именно произошло в пансионате. Прокуратура сообщила об угрозе для жизни постояльцев, возбуждено уголовное дело. За нарушение грозит до двух лет лишения свободы.
В Следкоме выяснили, что с 20 по 25 января нескольких пенсионеров доставили в пансионат с признаками пищевого отравления. В настоящее время их лечат.
Ряд медиа накануне сообщили, что в ночь с 25 на 26 января в Старом Осколе силовики провели рейды в четырёх ресторанах. По словам очевидцев, в одном заведении посетителей заставили лечь на пол.
Истории о случившемся белгородцы стали публиковать в Сети. Так, одна из женщин поделилась, что её мужа, который решил поднять голову для осмотра происходящего, избили силовики с применением электрошокера. Когда пострадавший захотел выяснить, почему с ним так обошлись, его отвезли в полицию и составили на него протокол за оскорбление сотрудников.
Инцидент повлиял и на дочь супругов: по словам оставившей жалобу женщины, у девочки диагностировали психологическую травму.
В пресс-службах МВД и Росгвардии не смогли объяснить произошедшую ситуацию, поэтому пока не известно, кто и по какой причине организовал проверку.
На новогодние праздники белгородцы активно путешествовали как по всей России, так и за границу. Многие предпочитали и горнолыжные курорты, и направления с тёплой погодой.
В России особой популярностью пользовались Сочи, Архыз, Домбай, Москва, Санкт-Петербург, Карелия. За границей — ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Китай, Маврикий, Катар.
При этом цены на туры значительно разнились, а самые дорогие заезды приходились на конец декабря. Средняя стоимость отдыха в России — от 100 000 до 200 000 рублей, за границей — от 270 000 до 520 000 рублей.
Полный разбор можно прочитать здесь.