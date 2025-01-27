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Posted 27 января, 15:30

Published 27 января, 15:30

Modified 27 января, 15:30

Updated 27 января, 15:30

История с частным пансионатом привела к уголовному делу

Пока пенсионеры были под угрозой, белгородцы жаловались на избивших их силовиков

27 января 2025, 15:30
Фото: Изображение Midjourney. История с частным пансионатом привела к уголовному делу
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Сегодня, 27 января, белгородцы обсуждали два скандала, а также вспоминали новогодний отдых.

Что случилось в доме престарелых?

27 января на заседании областного правительства стало известно о вспышке болезни в одном из частных пансионатов. Сотрудники попросили родственников забрать пенсионеров домой, но те отказались, что возмутило губернатора Вячеслава Гладкова.

Позже стало известно, что именно произошло в пансионате. Прокуратура сообщила об угрозе для жизни постояльцев, возбуждено уголовное дело. За нарушение грозит до двух лет лишения свободы.

В Следкоме выяснили, что с 20 по 25 января нескольких пенсионеров доставили в пансионат с признаками пищевого отравления. В настоящее время их лечат.

История с отравлением в частном пансионате Белгорода привела к уголовному делу
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Ночные рейды в Старом Осколе?

Ряд медиа накануне сообщили, что в ночь с 25 на 26 января в Старом Осколе силовики провели рейды в четырёх ресторанах. По словам очевидцев, в одном заведении посетителей заставили лечь на пол.

Истории о случившемся белгородцы стали публиковать в Сети. Так, одна из женщин поделилась, что её мужа, который решил поднять голову для осмотра происходящего, избили силовики с применением электрошокера. Когда пострадавший захотел выяснить, почему с ним так обошлись, его отвезли в полицию и составили на него протокол за оскорбление сотрудников.

Инцидент повлиял и на дочь супругов: по словам оставившей жалобу женщины, у девочки диагностировали психологическую травму.

В пресс-службах МВД и Росгвардии не смогли объяснить произошедшую ситуацию, поэтому пока не известно, кто и по какой причине организовал проверку.

«Избивали ногами»? Что известно о рейдах в ресторанах Белгородской области
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Где белгородцы отмечали Новый год?

На новогодние праздники белгородцы активно путешествовали как по всей России, так и за границу. Многие предпочитали и горнолыжные курорты, и направления с тёплой погодой.

В России особой популярностью пользовались Сочи, Архыз, Домбай, Москва, Санкт-Петербург, Карелия. За границей — ОАЭ, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Куба, Китай, Маврикий, Катар.

При этом цены на туры значительно разнились, а самые дорогие заезды приходились на конец декабря. Средняя стоимость отдыха в России — от 100 000 до 200 000 рублей, за границей — от 270 000 до 520 000 рублей.

Полный разбор можно прочитать здесь.

Кто в Сочи, а кто на Кубу: где и за сколько провели новогодние праздники белгородцы
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