Пока пенсионеры были под угрозой, белгородцы жаловались на избивших их силовиков

Истории о случившемся белгородцы стали публиковать в Сети. Так, одна из женщин поделилась, что её мужа, который решил поднять голову для осмотра происходящего, избили силовики с применением электрошокера. Когда пострадавший захотел выяснить, почему с ним так обошлись, его отвезли в полицию и составили на него протокол за оскорбление сотрудников.