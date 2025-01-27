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Posted 27 января, 06:34

Published 27 января, 06:34

Modified 27 января, 06:37

Updated 27 января, 06:37

В одном из сёл после обстрела горел храм

Почему в Белгороде было громко и где от обстрела горел храм?

27 января 2025, 06:34
Фото: 1MI. В одном из сёл после обстрела горел храм

ВСУ атаковали Белгород и восемь районов

Сюжет
Обстрел
Под удар 26 января попал в том числе неприграничный район — там есть разрушения. Также стало известно о пострадавшей.

За прошедшие сутки зафиксировали многочисленные атаки беспилотников и обстрелы со стороны ВСУ десятков населённых пунктов в Белгородской области, сообщает оперштаб. Нанесён значительный ущерб инфраструктуре и имуществу жителей.

В Белгороде сбит беспилотник ВСУ. Обошлось без последствий.

Белгородский район: в результате атаки на село Черемошное повреждён микроавтобус.

Борисовский район: ущерб причинён трём частным домовладениям в селе Берёзовка и хуторе Климовое.

Волоконовский район: обошлось без жертв и разрушений.

Грайворонский округ: пострадали частный дом, автомобиль, а также газо- и электросети. Жительница Грайворона получила минно-взрывную травму, ей оказана медицинская помощь.

Ивнянский район: атака на село Новенькое не привела к видимым последствиям.

Красногвардейский район: пострадали пять домов, повреждены линии газо- и электроснабжения в сёлах Весёлое и Палатово.

Краснояружский район: нарушена работа объекта связи в районе посёлка Прилесье, сёл Графовка, Демидовка и Поповка.

Шебекинский округ: в селе Муром попадание снаряда в храм привело к пожару, который полностью уничтожил купол.

В минувшую субботу ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали беспилотниками Белгородский район. В Шебекино разрушения зафиксированы в пяти домах, в одном повреждена газовая труба. Также сгорела хозпостройка и пострадали три автомобиля.

В Белгородском районе в посёлке Отрадное беспилотник повредил окна частного дома.

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