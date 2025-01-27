Почему в Белгороде было громко и где от обстрела горел храм?

В минувшую субботу ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали беспилотниками Белгородский район. В Шебекино разрушения зафиксированы в пяти домах, в одном повреждена газовая труба. Также сгорела хозпостройка и пострадали три автомобиля.