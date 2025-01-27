Почему в Белгороде было громко и где от обстрела горел храм?

Posted 27 января, 06:34
Published 27 января, 06:34
Modified 27 января, 06:37
Updated 27 января, 06:37
За прошедшие сутки зафиксировали многочисленные атаки беспилотников и обстрелы со стороны ВСУ десятков населённых пунктов в Белгородской области, сообщает оперштаб. Нанесён значительный ущерб инфраструктуре и имуществу жителей.
В Белгороде сбит беспилотник ВСУ. Обошлось без последствий.
Белгородский район: в результате атаки на село Черемошное повреждён микроавтобус.
Борисовский район: ущерб причинён трём частным домовладениям в селе Берёзовка и хуторе Климовое.
Волоконовский район: обошлось без жертв и разрушений.
Грайворонский округ: пострадали частный дом, автомобиль, а также газо- и электросети. Жительница Грайворона получила минно-взрывную травму, ей оказана медицинская помощь.
Ивнянский район: атака на село Новенькое не привела к видимым последствиям.
Красногвардейский район: пострадали пять домов, повреждены линии газо- и электроснабжения в сёлах Весёлое и Палатово.
Краснояружский район: нарушена работа объекта связи в районе посёлка Прилесье, сёл Графовка, Демидовка и Поповка.
Шебекинский округ: в селе Муром попадание снаряда в храм привело к пожару, который полностью уничтожил купол.
В минувшую субботу ВСУ обстреляли Шебекино и атаковали беспилотниками Белгородский район. В Шебекино разрушения зафиксированы в пяти домах, в одном повреждена газовая труба. Также сгорела хозпостройка и пострадали три автомобиля.
В Белгородском районе в посёлке Отрадное беспилотник повредил окна частного дома.