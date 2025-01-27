Одна душевая на всё отделение: белгородки показали условия в одной из больниц

Ранее белгородки пожаловались на питание в перинатальном центре на Архиерейской. Пациентки сообщают о несбалансированных обедах и отсутствии мясных продуктов. Исполняющий обязанности главврача клинической больницы святителя Иоасафа Сергей Прибылов в ответ подчеркнул, что питание рожениц соответствует всем медицинским стандартам. В больнице действует семидневное меню, составленное для обеспечения сбалансированного питания, но оно не учитывает личных предпочтений пациентов.