Одна душевая на всё отделение: белгородки показали условия в одной из больниц

Posted 27 января, 14:05
Published 27 января, 14:05
Modified 27 января, 14:05
Updated 27 января, 14:05
Жительница Белгородской области пожаловалась на условия в отделении гинекологии Ракитянской ЦРБ.
«Обратите внимание на душевую комнату, которая одна на всё отделение, где находятся и беременные женщины, которым до родов осталось совсем чуть-чуть. Такое ощущение, что ремонта там не было очень давно», — написала женщина.
Ей ответила главврач Ракитянской больницы Марина Стефанова. Она сообщила, что капитальный ремонт стационара уже включён в региональный план министерства здравоохранения. Также она заверила, что текущие работы проводятся регулярно во время плановой уборки акушерского стационара, а пожелания пациентки обязательно будут учтены.
«Обязательно примем к сведению ваши пожелания и отремонтируем душевую», — подчеркнула главврач.
Ранее белгородки пожаловались на питание в перинатальном центре на Архиерейской. Пациентки сообщают о несбалансированных обедах и отсутствии мясных продуктов. Исполняющий обязанности главврача клинической больницы святителя Иоасафа Сергей Прибылов в ответ подчеркнул, что питание рожениц соответствует всем медицинским стандартам. В больнице действует семидневное меню, составленное для обеспечения сбалансированного питания, но оно не учитывает личных предпочтений пациентов.