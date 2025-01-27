bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 14:05

Published 27 января, 14:05

Modified 27 января, 14:05

Updated 27 января, 14:05

Душевая в отделении гинекологии

Одна душевая на всё отделение: белгородки показали условия в одной из больниц

27 января 2025, 14:05
Фото: комментарии на странице Вячеслава Гладкова. Душевая в отделении гинекологии

Белгородки жалуются на условия в ракитянской больнице

Пациентки просят обновить душевую, в которой давно не было ремонта. Главврач заверила, что работы уже запланированы.

Жительница Белгородской области пожаловалась на условия в отделении гинекологии Ракитянской ЦРБ.

«Обратите внимание на душевую комнату, которая одна на всё отделение, где находятся и беременные женщины, которым до родов осталось совсем чуть-чуть. Такое ощущение, что ремонта там не было очень давно», — написала женщина.

Ей ответила главврач Ракитянской больницы Марина Стефанова. Она сообщила, что капитальный ремонт стационара уже включён в региональный план министерства здравоохранения. Также она заверила, что текущие работы проводятся регулярно во время плановой уборки акушерского стационара, а пожелания пациентки обязательно будут учтены.

«Обязательно примем к сведению ваши пожелания и отремонтируем душевую», — подчеркнула главврач.
Душевая в отделении гинекологии
Душевая в отделении гинекологии
Душевая в отделении гинекологии. Фото: Комментарии на странице Вячеслава Гладкова

Ранее белгородки пожаловались на питание в перинатальном центре на Архиерейской. Пациентки сообщают о несбалансированных обедах и отсутствии мясных продуктов. Исполняющий обязанности главврача клинической больницы святителя Иоасафа Сергей Прибылов в ответ подчеркнул, что питание рожениц соответствует всем медицинским стандартам. В больнице действует семидневное меню, составленное для обеспечения сбалансированного питания, но оно не учитывает личных предпочтений пациентов.

Пожилые люди из частного пансионата в Белгороде попали в больницы
Узнать подробнее
Читайте также:
Не только чиновники: в «Барс-Белгород» ушёл главврач одной из больниц20 белгородцев остаются в больницах: один — в реанимации, другого отправят в МосквуВ больницу обратился пострадавший белгородец. Что ещё известно об атак ВСУ?
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Больница#Ракитянский район#Условия#Белгород#Марина Стефанова
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика