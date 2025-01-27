bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 января, 09:56

Published 27 января, 09:56

Modified 27 января, 09:58

Updated 27 января, 09:58

Новый российский проект повысит привлекательность технических специальностей

Новый российский проект повысит привлекательность технических специальностей

27 января 2025, 09:56
Фото: Авито.
Сюжет
Цифровизация
Авито Работа начала сотрудничество с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Компании будут работать над проектом по повышению привлекательности технических специальностей.

24 января в Магнитогорске состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Дмитрием Пучковым, управляющим директором «Авито Работы», и Андреем Козловским, директором учебного центра ММК. Инициатива была поддержана Агентством стратегических инициатив.

Документ положил начало новому партнерству в рамках проекта «PRO Формат», целью которого является совместная работа предприятий, образовательных учреждений и бизнеса по сохранению и развитию человеческого капитала. Основная цель соглашения — определить направления взаимодействия между ведущим мировым производителем стали и популярной платформой для поиска работы и сотрудников.

Подписанты намерены проводить мероприятия, направленные на привлечение интереса молодежи к техническим профессиям, их профессиональную ориентацию, а также рекрутинг и внедрение научно-технических решений в производство.

Авито Работа стала одной из первых бизнес-структур, поддержавших проект «PRO Формат».

ММК как флагманское промышленное предприятие нуждается в талантливых и эффективных кадрах, которые отвечают вызовам, связанным с цифровизацией и автоматизацией производственных процессов.

Авито Работа, используя внутреннюю аналитику больших данных, способна помочь производственному сектору в объективной оценке состояния рынка труда и перспектив его развития, а также в применении лучших практик по обучению, найму и развитию специалистов.

Основные направления сотрудничества касаются подготовки и повышения квалификации специалистов в металлургии и других отраслях, развития профориентационных программ для школьников и студентов, популяризации инженерных и рабочих профессий, а также реализации совместных инициатив по промышленному туризму.

Работодателям предоставляется возможность обмена передовыми методами взаимодействия с сотрудниками.

По словам Дмитрия Пучкова, начало работы с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учётом запросов современной экономики. По данным Авито Работы, наиболее привлекательными для россиян в производственной сфере являются такие профессии, как инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти важные позиции, но и системно развивать их навыки для карьерного роста и роста промышленного потенциала страны.

Со своей стороны Андрей Козловский отметил, что сотрудничество в конкретных проектах подразумевает интеграцию существующих ресурсов и компетенций в рамках партнерства «PRO Формат». Это позволит эффективно использовать существующую инфраструктуру, избегая создания новых административных единиц. Такой подход обеспечит гибкость и оперативность в выполнении задач и пилотных проектов, снизит затраты времени и средств на создание новых юридических лиц.

Авито и М.Видео-Эльдорадо тестируют совместную программу выкупа смартфонов
Узнать подробнее
Читайте также:
Неотразимый Новый год: советы по созданию образа от Авито Услуг«Авито» тестирует сервис доставки товаров из-за рубежа«Авито» готовится выйти на рынок временной занятости
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Инженеры#Россия#Технические специальности#Агентство стратегических инициатив#Магнитогорск#Металлургия#Автоматизация#Белгород#Магнитогорский металлургический комбинат#Цифровизация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика